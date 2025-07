El PSOE ganaría las elecciones autonómicas de Castilla y León, según el CIS

El PSOE ganaría las elecciones autonómicas en Castilla y León con el 34% de los votos, según la estimación publicada hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su informe sobre tendencias y demandas municipales y autonómicas. El PP se quedaría con el 27,4% de los sufragios y Vox mantendría la tercera posición con el 6,2% de los votos.

Estos datos tienen en cuenta tanto la intención directa de voto a los partidos como la simpatía por unos u otros que el CIS aplica a los indecisos para analizar los posibles resultados de las próximas elecciones autonómicas que, de no convocarse de manera anticipada, se celebrarán en Castilla y León durante el invierno de 2026

Muchos indecisos

Si se atiende únicamente a la respuesta sobre a qué votaría la población encuestada por el CIS, en entrevistas que se llevaron a cabo en marzo de 2025, el PSOE recibiría el 30,7% de los apoyos, mientras que el PP se quedaría con el 24% y Vox sumaría el 6,1%. No obstante, ante esa pregunta directa, el 18,9% de los encuestados no saben todavía a quién votarían.

Es en ese punto donde el CIS aplica la simpatía que los indecisos muestran por las diferentes formaciones políticas, para estimar el resultado de las próximas elecciones en el que otorga un 34% de los apoyos al PSOE por el 27,4% para el PP y el 6,2% para Vox. A continuación se sitúa Podemos, que según el CIS recibiría el 2,7% de los votos, mientras que la UPL se quedaría con el 1,6% de los apoyos e Izquierda Unida con el 1,1%. Además, uno de cada diez encuestados no votaría por ninguna de las formaciones que se presentan.

Encuesta del CIS en Castilla y León. / Ical

Posibles elecciones generales

De cara a unos posibles comicios generales, los resultados son parecidos, aunque el CIS otorga en este caso un 33% al PSOE por un 28,1% de votos para el PP y un 7,8% para Vox, que subiría así un punto con respecto a la intención de voto más la simpatía mostrada por los entrevistados en caso de comicios autonómicos. En cuarto lugar aparece Sumar, con el 3,1% de los apoyos, mientras que Podemos se quedaría en un 1,7% y el 13,1% de los ciudadanos de Castilla y León no apostaría por ninguna de las formaciones que se presentan.

En ambos casos, tanto para elecciones autonómicas como para generales, el 67% de los encuestados en Castilla y León irá a votar “con toda seguridad”, mientras que por encima del cinco, es decir, con probabilidad alta de acudir a las urnas, se sitúa en el 88,9% ante unos comicios autonómicos y un 87,5% en el caso de elecciones generales.

Líderes autonómicos

Por otro lado, en cuanto a la valoración de los líderes políticos de la Comunidad, al 12,7% de los encuestados les gustaría que Alfonso Fernández Mañueco continuara al frente de la Presidencia de la Junta, mientras que la alternativa socialista recibe varias respuestas al señalar el 8,4 % a Luis Tudanca, recién relevado en marzo de la Secretaría General Autonómica Socialista, como presidente, por el 5,7% que señala al candidato que nombre el PSOE mientras que un 3,4% alude ya al nuevo secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, lo que suma en global un 17,5%. No obstante, la mayoría se sitúa en la variable de ‘no sabe, no contesta’ (60,6%).

En todo caso, a la pregunta sobre si les gustaría que hubiera un cambio de presidente de la Junta tras las próximas elecciones autonómicas, casi dos tercios de los encuestados señalan que sí querrían un relevo al frente del Gobierno autonómico, el 65,3%, mientras que un 21,8% apuestan por la continuidad de Alfonso Fernández Mañueco y el 12,9% restante no sabe o no contesta.

Situación de la Comunidad.

SItuación general de la comunidad

Finalmente, casi la mitad de los encuestados, el 49,7%, afirma que la situación general de la comunidad autónoma en estos momentos es buena o muy buena, frente al 38,3% que la califica de mala o muy mala y un 10,3% la considera regular. Eso sí, para más de dos tercios de los encuestados (68,9%), la situación es igual o peor que la que tenía Castilla y León antes de las últimas elecciones autonómicas, y solo para el 21% es mejor o mucho mejor.

Además, entre las cuestiones que la población de Castilla y León encuestada por el CIS considera que merece una mayor atención por parte del Gobierno autonómico, la mejora de la sanidad pública aparece en primer lugar, con un 15,1% de las respuestas, seguida por la resolución de problemas demográficos como el envejecimiento o la despoblación (13,1%) y por el fomento de los planes de empleo (12,6%). También por encima del 5% se sitúa el fomento del desarrollo económico (8,9%) y la mejora del funcionamiento de los servicios públicos y las políticas sociales (5,4%), rozando ese cinco por ciento la mejora de las infraestructuras de la comunidad.