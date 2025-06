La ley de Publicidad se aprobará como está, afirma el grupo socialista

El bloque de la oposición que apoya la nueva ley de Publicidad Institucional, PSOE, Vox y Mixto (Pablo Fernández y Francisco Igea) prevén aprobar la norma como ha llegado al pleno de las Cortes y, después, presentar la modificación que querían incluir a través de una enmienda transaccional, pero que no será posible al no contar con el respaldo del PP. Así lo manifestó la portavoz del Grupo Socialista, Patria Gómez, tras una reunión con representantes del sector de bomberos y agentes forestales en la que acusó al PP de no tener "voluntad para que la ley salga adelante" e insistió en que es una norma para conocer en qué gasta el dinero la Junta, "no para controlar a los medios".

Gómez explicó que se comprometieron a convocar una reunión con todos los grupos de las Cortes para atender la demanda de los medios y el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León como plantearon en el encuentro celebrado el pasado jueves en la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid.De manera que el objetivo de la reunión de este lunes, a la que acudieron todos los grupos excepto el PP, era recoger dicha propuesta a través de una enmienda transaccional pero recordó que ésta no se podrá registrar si no hay unanimidad. "Hay un plan B", precisó.

Por ello, afirmó que, previsiblemente, se aprobará el dictamen de la Comisión, que cuenta con la mayoría de 41 procuradores (PSOE, Vox, Pablo Fernández y Francisco Igea), y después, una vez publicada en el boletín de las Cortes, se registrará una proposición de ley de modificación para dejar claro que el límite de 33 por ciento en la Publicidad Institucional se refiere solo al plan de medios de la Junta.

La dirigente socialista afirmó que se mantiene el acuerdo de los tres grupos y la predisposición a registrar esa modificación en caso de que no se pueda incluir en el debate de las enmiendas vivas -solo de PSOE e Igea- en el pleno que comienza mañana.

Gómez aclaró que la modificación será únicamente para limitar el 33 por ciento al plan de medios de la Junta, no a ayuntamientos, diputaciones o universidades, sin entrar a modular ese tope sobre el negocio del medio, como en un primer momento dejó abierto el promotor de la proposición de ley, Pablo Fernández (Podemos), en aras al máximo acuerdo