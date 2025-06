El alcalde socialista de León pide un "nuevo tiempo" y que Sánchez asuma responsabilidades

El alcalde de León, el socialista José Antonio Diez, ha pedido este viernes al secretario general de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma sus responsabilidades para que el partido "empiece a forjar un nuevo tiempo" en el que "la ciudadanía se sienta plenamente identificada".

En declaraciones a los periodistas, el alcalde ha dicho que la "responsabilidad política" de lo que está ocurriendo en el PSOE corresponde al actual secretario general, que en su opinión "tiene que dar explicaciones mucho más claras y directas, también a la militancia de este partido".

"No se puede mirar hacia otro lado, diciendo que no sé nada o que las responsabilidades son de otros", ha dicho José Antonio Diez, al tiempo que ha asegurado no sentirse identificado con personas como Santos Cerdán o Koldo García: "No sé como habrán llegado al partido pero que no lo ha sido por la vía de los valores y principios que siempre han identificado al PSOE durante sus 140 años de historia", ha lamentado.

Para el alcalde, ha llegado el momento de "cortar por lo sano" y tomar decisiones para que aquellos que tengan responsabilidad al respecto la "asuman" e intentar por todos los medios que el PSOE "empiece a forjar un nuevo tiempo de partido en el que la ciudadanía se sienta plenamente identificada".

Insostenible

Ha recalcado que el Gobierno ha hecho "cosas muy buenas" pero la actual situación es "inadmisible e insostenible" en un país democrático y en un partido que aboga por una tolerancia cero con la corrupción por lo que es hora de "tomar decisiones y cambiar rumbos en el partido".

En este sentido, ha reclamado que se ofrezcan "explicaciones contundentes, no vaguedades ni pucheritos", así como abrir un profundo debate para dirimir quién tiene que asumir responsabilidades.

"Al señor Ábalos y Santos Cerdán no les nombré yo, ni fueron conmigo recorriendo en coche España para ganar unas primarias, alguien tendrá algo que ver", ha añadido.

Manipulación de primarias en León

Por otra parte, no se ha mostrado sorprendido por la posible manipulación de las primarias socialistas por el ahora dimitido Santos Cerdán, "ya que las sufrí en primera persona en la Agrupación Local Socialista de León en el año 2022".

Diez ha recordado como Santos Cerdán admitió más de 200 afiliaciones irregulares en una de las agrupaciones socialista más importantes del país "con la única intención" de apartarle y privarle de la posibilidad de presentarse a la Alcaldía por haberse enfrentado "a su predecesor en la Secretaría de Organización, el señor Ábalos y a koldo".

El regidor ha recordado sus enfrentamientos públicos y notorios con el entonces ministro José Luis Ábalos y con su asesor Koldo García.

"El PSOE tiene un problema cuando en su estructura y en la parte esencial de la misma como han sido los dos últimos secretarios de Organización del partido están presuntamente involucrados en una trama claramente ilícita", ha manifestado Diez.