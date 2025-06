Bruselas alerta del envejecimiento de la mano de obra de Castilla y León

La Comisión Europea alertó en el informe anual sobre las economías de cada estado miembro del envejecimiento de la mano de obra que sufren algunas regiones de España, especialmente Castilla y León y Asturias. “Estas regiones se ven particularmente afectadas”, apunta el texto del Ejecutivo comunitario sobre España que publicó este miércoles.

Concretamente, Bruselas apunta que “casi uno de cada cuatro trabajadores de estas regiones supera los 55 años”, cosa que considera que puede afectar negativamente a la competitividad de Castilla y León. La evaluación comunitaria también señala que sobre todo está envejecida la mano de obra de las administraciones públicas, si bien apunta que la edad media de los autónomos también está creciendo de manera “significativa”, informa Ical.

Sin embargo, Bruselas ve con buenos ojos el hecho que haya diferentes regiones españolas que están especializadas en un sector concreto. En este sentido, destaca la potencia de la industria automovilística de Castilla y León, así como la de Cataluña o Aragón, y subraya que registran “plantas de producción muy eficientes y genera trabajos de mucha calidad”. También reivindica la eficacia y producción del sector agroalimentario de diferentes comunidades autónomas de España, y vuelve a poner de ejemplo a Castilla y León.

Gobernanza

Por el contrario, critica duramente la calidad de gobernanza de Castilla y León, Andalucía y Extremadura, y su colaboración con las administraciones estatales, sobre todo comparado con la del resto de España. “Este índice ha ido disminuyendo desde 2010. En particular, por la insuficiente cooperación y coordinación entre los niveles nacional y regional, que obstaculizan la capacidad de las regiones para atraer inversiones y talento”, añade el informe económico de Bruselas.Por otro lado, la Comisión Europea también reprocha al global de España y en particular a Castilla y León la cantidad de emisiones contaminantes que emite. En este sentido, señala que hay varias comunidades autónomas que superan la media de la Unión Europea, que se sitúa en las 7.1 toneladas de dióxido de carbono emitidas por persona. Aragón alcanza las 10,6; Castilla-La Mancha las 10,9 y en primer lugar se encuentra Castilla y León, que llega a las 11,4 toneladas. “Los principales contribuyentes a las emisiones en España son los sectores de la industria y el transporte”, argumenta el informe de la Comisión Europea.Más allá de la economía de Castilla y León, el ejecutivo comunitario anunció este miércoles que no abre un expediente disciplinario a España, a pesar de superar por dos décimas el tope de déficit del 3% del producto interior bruto (PIB) que permite la Unión Europea en 2024. En este sentido, señala que se trata de un “desvío” temporal a causa de las inversiones imprevistas por la DANA y fuentes comunitarias consideran que “la economía española, en general, va bien”, ya que crece más que la media europea y tiene bajo control la inflación.