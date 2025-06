Sanz Merino teme que los últimos anuncios del Ministerio con el transporte ferroviario buscan “paliar” la supresión de paradas en la Alta Velocidad

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, mostró hoy su temor con los últimos anuncios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible relacionados con el transporte ferroviario buscan “paliar” la supresión de paradas del Tren de Alta Velocidad en Segovia, Medina del Campo (Valladolid) y Sanabria (Zamora). “No sé si eran anuncios previstos ya o los realiza en modo de cuidados paliativos ante el movimiento de contestación e indignación y malestar que hay en la Comunidad”, aseveró. En concreto, citó la nueva parada en Medina del Campo, de un Alvia procedente de Salamanca, que, a su juicio, no está “demasiado anudada a lo que se quiere suprimir” pero también el estudio para la creación de un nuevo núcleo de Cercanías en la línea convencional entre Palencia, Valladolid y Medina del Campo.

Antes de la inauguración de la jornada 'Estrategias de ciber-resiliencia y seguridad del dato', organizada en Valladolid por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), aseguró, según recogió la Agencia Ical, que “todo lo que sean nuevas paradas, bienvenido sea” pero dejó claro que no palía el “déficit” que existe en Medina del Campo. En cuanto al Cercanías entre Palencia, Valladolid y Medina, el consejero recordó que esa idea ya fue solicitada por él en la reunión que mantuvo hace unos días con el presidente de Renfe. Un proyecto piloto que, incluso, reclamó que ese corredor se extendiera hasta Arévalo (Ávila). “Me alegro de que esa petición se esté considerando y no tenemos nada que criticar. Todo lo contrario. Pero eso no puede ser la moneda de cambio para suplir la supresión de paradas de Alta Velocidad”, aseveró.

Variables de cohesión territorial

El consejero de Movilidad consideró que la supresión de paradas en estaciones de Castilla y León responde a un desconocimiento “absoluto” de una comunidad “débil”, desde el punto de vista demográfico, por lo que “nunca va a poder completar el parámetro de los usuarios, en términos de otros territorios que tienen más intensidad”. Algo que, en su opinión, “condena” a la Comunidad hacia una supresión progresiva de servicios, en este caso de paradas del AVE. Es por ello que demandó introducir otras variables de cohesión territorial para mejorar la movilidad de los ciudadanos, que requieren de la voluntad política.

Preguntado por si Renfe había contactado con la Junta para revertir la supresión de paradas anunciadas, Sanz Merino señaló que no ha habido ninguna novedad, más allá de las noticias aparecidas en los medios de comunicación. “Están anunciadas a partir del día 9 y esperamos que se reconsidere”, declaró.

También se refirió al anuncio de una posible liberalización en algún tramo de circulación ferroviaria en el noroeste, en concreto en Galicia. Algo que calificó como positivo, ya que permitiría la entrada de otros operadores en la red, lo que puede suponer una competencia que beneficiaría a los usuarios. En todo caso, dejó claro que Renfe es una empresa pública y nacional, por lo que le corresponde atender la variable de la cohesión territorial. “Si aplicáramos la variable empresarial, para evitar una quiebra de mercado, tendríamos que eliminar un montón de servicios públicos, empezando por las escuelas con tres alumnos en los pueblos”, concluyó.