Paralizada la negociación del Decreto sobre guardias de incendios forestales ser una propuesta "insuficiente"

La parte social ha decidido suspender de forma temporal la asistencia a la mesa técnica de negociación del nuevo Decreto que regulará la prestación de guardias de incendios forestales ante la propuesta insuficiente de la Junta de Castilla y León que, según aseguran los sindicatos, no cumple los mínimos exigibles por los trabajadores.

Según han informado a través de sendos comunicados de prensa recogidos por Europa Press, la propuesta ofrecida en la última reunión del pasado lunes es "absolutamente inasumible" e "inaceptable" para la parte social que asegura que es "incluso peor que las presentadas en el origen de las negociaciones" y que no garantiza la atención de las emergencias durante el año.

La parte social insiste en que la propuesta de la Consejería de Medio Ambiente no garantiza una "respuesta adecuada y suficientemente dimensionada" para atender las emergencias por incendios forestales en Castilla y León y ha advertido de que no acudirá a más reuniones si no hay una "propuesta coherente, razonada y dimensionada" y acorde al servicio necesario.

En concreto y según ha informado el sindicato profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León APAMCYL federado en USCAL-TISCYL-CESM, esta decisión de paralizar la negociación del decreto se produce tras once reuniones, tres de ellas en los últimos dos meses "sin que se haya puesto sobre la mesa una propuesta que cumpla con los mínimos exigibles por la parte social".

Y recuerda también que en la última semana con temperaturas por encima de los 30 grados y con alto riesgo de tormentas, el operativo no llega al 20 por ciento del personal que está en la época de peligro alto, "que debería estar al cien por cien en tan solo 8 días", por lo que auguran que será imposible cumplir el compromiso adquirido por el consejero en la mesa del Diálogo Social.

A esto añade que se han nombrado disponibilidades de guardia para agentes medioambientales a razón de dos agentes para cubrir una provincia entera con trayectos de 100 kilómetros para acudir a un incendio y un tiempo de llegada superior a una hora.