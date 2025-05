Alerta sobre la comida en los comedores escolares de Castilla y León

Las líneas de comida fría poco a poco se van imponiendo en los comedores escolares de Castilla y León, lo que reduce la calidad de los alimentos y destruye puestos de trabajo anclados en el territorio, como alerta en su informe la iniciativa "Mesas que nutren".

Conformada por más de 400 entidades adheridas, esta iniciativa busca poner el foco en una actividad que cerca de 40.000 alumnos realizan hasta cinco veces por semana: alimentarse en el comedor escolar, algo "muy importante y que en muchos casos se está descuidado", explica en una entrevista con Efe Clara Mozas, miembro de esta plataforma.

Como conclusión general, el informe, que ha estudiado los menús escolares y su cocinado entre el 2008 y el 2022 es que la calidad de estos ha descendido, debido, principalmente, a la progresiva desaparición de las denominadas cocinas "in situ", es decir, a las elaboradas en los propios centros.

Según este informe y como resalta Mozas, "la tendencia es clara": en 2008, 216 centros tenían cocina "in situ" y 192 línea fría; en 2022, las cocinas en los centros descendieron hasta las 185, mientras que las lías frías aumentaron hasta las más de 300.

"El impacto alimentario es brutal, las propiedades organolépticas no son las mismas, aparecen los disruptores endocrinos por el recalentado y se destruye empleo asentado en el territorio", resume Mozas sobre la prevalencia de las cadenas frías sobre las cocinas "in situ". Dado que la comida es el plato principal del día y que las enfermedades vinculadas a la mala alimentación -sobrepeso, obesidad, diabetes infantil, etc.- cada vez son mas frecuentes y alarmantes en edades tempranas, "la alimentación en los comedores públicos debería ser la mejor", aseguran desde esta plataforma.

Por ello, "Mesas que nutren" busca que la alimentación de los comedores escolares sea "nutricionalmente adecuada, sabrosa y equilibrada, que se adapte a las diferentes necesidades, sea diversa y acorde con las diferentes culturas, con nuestra producción, gastronomía y economía local".

Un modelo saturado

Algo que, según lamenta Mozas, aún está "muy lejos" por el actual modelo de licitación de estos comedores, que se adjudican, principalmente, a la compañía que presenta la oferta más económica, lo que hace que tres grandes empresas colmen el sector de la elaboración de la comida fría de los comedores escolares de Castilla y León: Serunion, IGMO y Aramark.

Todas ellas, como explica Mozas, "expulsan a las pequeñas empresas locales o mas cercanas", además de que acumulan numerosas quejas por parte de colectivos y familias, que claman por la mejora de los menús que se les ofrece a sus hijos.

Por todo ello, desde esta plataforma han informado de que próximamente mantendrán también reuniones con varias administraciones para intentar mejorar la calidad de este servicio básico.