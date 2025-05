Suárez-Quiñones ensalza las distinciones del Grupo Social ONCE en Castilla y León como “ejemplos y espejos”

J.M.A. / ICAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ensalzó hoy a los premiados por el Grupo Social ONCE en Castilla y León como “ejemplos y espejos” en los que debe mirarse una sociedad que calificó como “egoísta e individualista”, remarcando el compromiso compartido por la Junta con el derecho a la igualdad de oportunidades.

Suárez-Quiñones cerró, con su discurso, el acto de entrega en el que Grupo Social ONCE distinguió la generosidad y el interés por la inclusión de la sociedad castellana y leonesa durante una gala, celebrada en el Teatro Liceo de Salamanca, durante la que hizo entrega de sus Premios Solidaridad. En esta edición, los galardonados fueron el CRMF de Salamanca, la Fundación Secretariado Gitano de Castilla y León, Radio Lumbre, Caja Rural de Zamora y el presidente del CESCyL, Enrique Cabero.

El consejero, quien disculpó la ausencia de la responsable del área de Familia e Igualdad de Oportunidades, destacó, en declaraciones recogidas por Ical, los 80 años de antigüedad de Fundación ONCE, que “ha sabido hacer la inclusión desde la autonomía personas, desde la promoción de las capacidades personales, destacando de manera notable en la integración de las personas con discapacidad, no solo visual, como fue el origen”.

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, también participó en la gala, que contó con la presencia, entre otras autoridades, de Rosa López, subdelegada de Gobierno de Salamanca; David Mingo, vicepresidente de la Diputación de Salamanca; Araceli de las Heras, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León; Ismael Pérez Blanco, delegado de la ONCE en Castilla y León; Eloy Ruiz, delegado territorial de Salamanca en la Junta de Castilla y León, y Miryam Rodríguez, teniente alcalde del Ayuntamiento de Salamanca.

El premio a la empresa fue recibido por la entidad financiera Caja Rural de Zamora, según manifestó la organización, por su compromiso revirtiendo en la sociedad “una parte importante” de los beneficios de su gestión, “impulsando y apoyando actividades sociales, culturales, solidarias e integradoras de la sociedad, para construir un futuro mejor, más próspero y humanitario para todos”.

El encargado de recoger el premio fue el presidente de la Fundación Caja Rural de Zamora, Nicanor Santos, quien destacó el “inmenso honor” de recibir esta distinción de parte de una organización, como ONCE, que “representa lo mejor del compromiso social”. “Este premio habla de principios, de valores, de una forma de entender la vida, el trabajo, la relación con nuestra tierra y las personas que la habitan. Tenemos un compromiso con la inclusión real y efectiva, con las oportunidades, porque la verdadera solidaridad se construye con hechos y no con palabras. Esto nos impulsa a seguir adelante con más fuerza”, recalcó en su discurso.