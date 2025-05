Escándalo en Alba de Tormes, Salamanca, por las declaraciones de un obispo

El obispo emérito de Alcalá de Henares Juan Antonio Reig Pla afirmó en una homilía que la discapacidad es "herencia del pecado y del desorden de la naturaleza", unas palabras pronunciadas en la Basílica de la Anunciación de Alba de Tormes (Salamanca) que ha condenado este lunes la asociación Asprodes Plena Inclusión Castilla y León.

"Venimos del infinito amor de Dios, que nos ha dado la vida a través de nuestros padres y esto asegura tu origen, ¡no eres un fracaso! Ni desde el origen. También para los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, esto ya es herencia del pecado y del desorden de la naturaleza. Pero han sido llamados por Dios y tienen también como nosotros todo el fundamento de nuestra existencia en Dios", dice en una homilía disponible en el canal de Youtube de los carmelitas.

La homilía la pronunció el pasado domingo 11 de mayo en la misa de las 13:00 horas, según ha explicado a Efe la vicepresidenta de Asprodes, Mar Sánchez, que estaba presente allí.

"Me enteré porque estaba en la homilía. En principio no quise o no entendí perfectamente lo que decía. Pero como las palabras quedaron grabadas, lo pude retomar y entonces decidí informar de ello", ha indicado.

Declaración ofensiva

En un comunicado público, la asociación considera que se trata de una declaración "profundamente ofensiva, estigmatizante y completamente alejada del modelo de sociedad inclusiva" que defienden.

Reig Pla, obispo en activo hasta 2022, ha realizado en distintas ocasiones reflexiones polémicas sobre la homosexualidad o la eutanasia.