El alcalde de Vita (Ávila) declara como investigado por su polémica canción pederasta: Todo ha ido “bien”

El alcalde de Vita (Ávila), Antonio Martín, declaró hoy en calidad de investigado ante el juez por haber cantado durante las fiestas de la localidad una polémica canción con la que se consideró que se hacía apología de la pederastia. Todo ha ido “bien”, dijo a su salida del juzgado tras comparecer este lunes en el proceso de diligencias previas como presunto autor de un delito de corrupción de menores.

Asimismo, por la puerta del juzgado circuló una furgoneta en la que se podían leer frases como “¿Un alcalde cantando sobre llevarse a una niña a la cama? Eso hizo Antonio Martín, alcalde de Vita” o “No es una broma, es apología de la pederastia”. En agosto del pasado año, el regidor cantó micro en mano y encima de un escenario una canción que decía: “La metí en mi camita, le subí la faldita, le bajé la braguita. Le eché el primer caliqueño. Le eché el segundo caliqueño. En el tercero ya no quedaba leche”.

Tras las denuncias y querellas presentadas por la Fundación Abogados Cristianos, Manos Limpias, asociación Liberum, Izquierda Unida de Castilla y León y la Asociación Hazte Oír, el alcalde de Vita accedió a los juzgados sin hacer declaraciones ante los medios de comunicación más allá de que iba a ver “cómo va dentro”. A la salida sucedió algo parecido y, ante la insistencia de los periodistas, señalaba que “todo bien” y repitió que no iba a hacer declaraciones. Sí que afirmó que solo respondió a las preguntas de su abogado porque lo “creía conveniente”.

Sin justificación

Por su parte, la presidenta de la Fundación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, mostró su confianza en que el caso llegue a juicio y anunció que pedirán más diligencias en esta fase de instrucción. "No se tiene que dejar pasar ningún acto que, de alguna manera, trate de defender o trate de dar una cara buena de la pederastia”, por lo que esperan que la investigación continúe, finalmente haya juicio y que el todavía alcalde sea condenado porque “no se puede justificar nada así y además tenemos que dar un aviso para que no se hagan cosas así en el futuro”.

Explicó que el alcalde de Vita no había contestado a ninguna de las preguntas de las acusaciones ante unos hechos por los que, insistió, “no se puede justificar ninguna apología de la pederastia”. Sobre lo que había aclarado Martín durante sus respuestas a su defensa, dijo que había manifestado que era una canción que “se suele cantar”, algo que puso en duda desde la representante de Abogados Cristianos.

Camión aparcado frente a los juzgados. / Rmestudios - Ical

Añadió que el alcalde comentó que "le extrañaba toda esa presión", pero recordó Castellanos que el vídeo se grabó y difundió “porque a más de una persona, como es lógico, le ha molestado”. “No ha contestado mucho más”, señaló, lo que cree que se entiende en que “no se puede justificar lo injustificable”.

“No es solo un hecho repugnante que necesitamos que sea condenado, sino que necesitamos que hechos así no se repitan”, comentó, porque “son actitudes que no se pueden justificar de ninguna manera”, ni siquiera por ser un tono de humor o en un contexto de fiesta, un argumento "que tiene que caer ya".