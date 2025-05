La Fiscalía mantiene la petición de prisión permanente revisable para la acusada de matar a una anciana en una residencia de León

La Fiscalía decidió hoy mantener la petición de pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato para Silvia V.R, auxiliar de Enfermería a la que se atribuye una agresión a una anciana de 98 años y la posterior administración de varias dosis de insulina con intención de causarle la muerte, cosa que ocurrió días después. Los hechos ocurrieron el 17 de agosto de 2022 en la Residencia Virgen del Camino de León y se juzgan en la Audiencia Provincial en una vista con jurado popular que concluyó este viernes.

La acusada negó hoy haber agredido a la anciana, que padecía demencia, como le atribuyó una compañera. “Ni ese día, ni ninguno la golpeé. En ningún momento dijo “no me pegues”. La compañera entró en la habitación como un elefante en una cacharrería y le dijo “te está pegando en la cabeza y ella -la fallecida- se llevó las manos a la cabeza”, declaró respecto al testimonio de la trabajadora con la que, dijo, “tuvo una discusión puntual un día, pero no le dio mayor importancia”.

"Nunca maltraté a Jesusa"

“Nunca maltraté a Jesusa. Nunca tuve en mi poder la insulina ni se la inyecté”, subrayó sobre el bolígrafo de insulina que solamente precisaba una residente del centro. También reiteró, a preguntas del fiscal, que es imposible que hubiera accedido al cuarto de Enfermería para hacerse con la insulina y regresar a la habitación de la fallecida antes de abandonar la residencia a petición de la directora -a raíz de la supuesta agresión-, sin haber sido vista por otras personas que se encontraban en el recinto. “Es imposible ir desde el vestuario al pasillo de Jesusa sin pasar por delante del resto de personas que estaban allí, es imposible”, recalcó.

La acusada aseguró que se enteró de que la mujer había fallecido cuando le comunicaron el cese de la orden de alejamiento sobre ella, impuesto por ese posible maltrato. Por otro lado, durante su testimonio reconoció haberse quedado con un anillo que encontró en el suelo de una habitación de la residencia y que fue localizado por la Policía cuando practicaron un registro en su domicilio. “Sé que estuvo mal”, dijo.

La defensa argumenta que en el momento de los hechos la acusada se encontraba en su vivienda, que no existe parte de lesiones de la anciana ni prueba que permita sostener la acusación de la Fiscalía contra su representada, por lo que mantiene su petición de sobreseimiento de la causa o absolución.