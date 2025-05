Iceta niega los tres presuntos delitos que le imputan las exreligiosas de Belorado de modo "torticero"

El arzobispo de Burgos y comisario pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, Mario Iceta, negó hoy en su declaración ante la titular Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Briviesca los presuntos delitos de coacciones, administración desleal y revelación de secretos, de los que le acusan de modo “torticero” las exreligiosas clarisas de Belorado -la exabadesa y otras monjas- en una denuncia de julio de 2024, archivada inicialmente, que se ha reabierto por orden de la Audiencia Provincial.

Iceta compareció ante los medios tras prestar declaración ante la jueza en la que explicó que la Federación de las clarisas ha aportado 360.000 euros para hacer frente a los gastos, deudas y préstamos de la comunidad de Belorado, al tiempo que denunció la estrategia de las exreligiosas, que recordó han iniciado otros procedimientos contra los ministerios del Interior y de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por la vulneración de derechos fundamentales por negar la inscripción de una entidad jurídica como privada.

En ese sentido, Mario Iceta apuntó que había respondido de forma “tranquila” y “serena” ante su abogado defensor, mientras se negó hacerlo ante la acusación para evitar una situación, que consideró “absolutamente” no se ajusta a la legalidad. En la comparecencia a la que no acudió el representante del Ministerio Fiscal, que había defendido el archivo de la denuncia, negó que hubiera habido “coacciones de ninguna clase" porque es el “superior mayor” de las comunidades, administrador y responsable legal, por decisión de la Santa Sede.

Al respecto, el comisario pontificio indicó que había aportado los 21 comunicados emitidos desde la Archidiócesis de Burgos, al tiempo que apuntó a los vídeos publicados de las ruedas de prensa. De esta forma, defendió la "exquisitez absoluta" con la que ha actuado en la gestión. De esta forma, puso de manifiesto su “paciencia infinita” para llegar “hasta el final” y añadió que este proceso durará hasta que las exreligiosas quieran, porque su objetivo es restablecer la “verdad y la justicia”.

El arzobispo de Burgos su llegada al juzgado. / Ricardo Ordóñez - Ical

“Ojalá tengan éxito en sus iniciativas”, dijo Iceta, quien recordó que tienen un “medio de vida”, pues recordó que han abierto un restaurante monacal, que además es un alojamiento, junto a un criadero de perros. “Ojalá abran franquicias y el Vips se quede a los píes”, señaló en tono irónico, para añadir también referencias al equipo de fútbol. “No tengo nada contra ellas y les desea lo mejor en su nueva andadura”, sentenció.

Por su parte, la secretaria de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, Carmen Ruiz, explicó que los 20.000 euros de gastos mensuales que suman las comunidades de Belorado y Derio “no es normal”, sino algo “excesivo”, como el volumen de trabajadores.

Administración y secretos

Igualmente, negó que haya incurrido en un delito de administración desleal, algo contradictorio, porque consideró las denunciantes reconocen en su acusación su condición de responsable. Aunque se ha impedido, dijo, de forma sistemática el acceso a la información económica, señaló que han pagado los préstamos, gastos corrientes como la telefonía o los seguros de seis vehículos, además de los seguros sociales y las cotizaciones, aunque se encontraron con 6.000 euros en las cuentas bancarias, que han localizado preguntando a los bancos como representante de la comunidad.

Igualmente, rechazó que se haya cometido en este tiempo que ha actuado como administrador por orden del Vaticano un delito de revelación de secretos, porque indicó no han informado de nada vinculado a la vida personal de las exreligiosas, sino de datos referidos a las entidades monacales, de acuerdo a la obligación de actuar con transparencia, como hace la Archidiócesis de Burgos.

Festival y desahucio

“Yo no quiero participar de este festival”, dijo ante lo sucedido este miércoles en los jugados de Briviesca, donde señaló no habían coincidido con las denunciantes, porque acudieron antes de la hora a la que estaban citados. “Oiga no me meta en su escaleta festivalera”, le espetó a la otra parte en liza.

Además, el abogado Enrique Molina explicó que la defensa de las exmonjas pretende la recusación de la jueza implicada en la vista del desahucio prevista para la próxima semana con el objetivo de paralizarla, aunque sea un mes. Para ello, explicó que alegan que ella conoce por vías extrajudiciales lo que ocurre en el monasterio de Belorado, al entender de asuntos penales y civiles y residir en la comarca. “Aparenta a todas luces una patada a seguir”, dijo.