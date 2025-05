Relevo al frente de la Secretaría General de CC OO Castilla y León

Ana Fernández de los Muros, hasta el pasado mes de marzo secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO Castilla y León, se convertirá en la nueva líder del sindicato en sustitución de Vicente Andrés, que en los últimos ocho años ha venido ocupando la secretaria general. El relevo tendrá lugar durante el XIII congreso que CCOO Castilla y León celebrará los próximos 13 y 14 de mayo en Feria de Valladolid.

Fernández de los Muros, que esta mañana presentó el congreso en una comparecencia junto a Vicente Andrés, destacó la ilusión con la que afronta este reto y adelantó que aunque se renovará dos tercios de la actual ejecutiva, su objetivo es dar continuidad al trabajo que ha venido realizando el actual equipo liderado por Andrés.

Además, recalcó que su principal objetivo es mantener a CC OO como el primer sindicato de Castilla y León e incrementar el número de delegados sindicales, ya que cuanto más fuerte a nivel laboral sea la organización y cuente con más representantes para defender los derechos de los trabajadores, más respaldo tendrá para seguir defendiendo los derechos de la ciudadanía de Castilla y León, en especial los que de las personas más vulnerables.

Una decisión meditada

Por su parte, Andrés reconoció que ha sido una decisión muy meditada y que le ha costado mucho tomar. “Tengo ganas y fuerza para seguir haciendo sindicalismo, que ha sido lo que he hecho toda mi vida, pero mi decisión no podía ser otra”, aseveró. Además de recordar que con 16 años de edad ya se incorporó a órganos de decisión del sindicato, el todavía secretario general de CC OO Castilla y León argumentó su decisión en dos razones primordiales. Por un lado, argumentó que no considera oportuna que una persona jubilada esté al frente del sindicato, algo que de haber continuado él se produciría a mitad del mandato, y por otro considera que los ochos años que ha estado al frente de la organización es tiempo más que suficiente para desarrollar un proyecto.