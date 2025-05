Isabel Blanco tacha de “paripé y vergüenza” la Conferencia Sectorial sobre el reparto de menores migrantes

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, mostró hoy su indignación con el Gobierno después de que el Ejecutivo central no permitiera a las autonomías votar los términos en los que se llevará a cabo la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias y Ceuta. Una reubicación hacia otras regiones que aparece recogida en el Real Decreto Ley que fue aprobado por el Consejo de Ministros y convalidado por el Congreso. “Salimos estupefactas de esta Conferencia Sectorial, que ha sido un auténtico paripé. Una vergüenza”, denunció la también vicepresidenta del Gobierno regional.

En su opinión, con esta reunión a la que estaban convocadas las autonomías (y que debía haberse celebrado el pasado lunes, pero que se tuvo que aplazar por el apagón nacional), el Ministerio de Infancia y Juventud “lo único que quería era aprobar y activar el Real Decreto”. Según explicó, al llegar al final del único punto del día, el Gobierno “no nos ha dejado votar”. “Entendían que como no había unanimidad, no se votaba y se activaba el Real Decreto”, desarrolló la consejera, que se preguntó “a qué teme el Gobierno” para “hurtar” a las comunidades “el poder votar”.

Socios separatistas

“Hoy aquí lo que ha hecho el Gobierno es la imposición a las comunidades autónomas, una vez más, de sus criterios, de sus cesiones y de los chantajes de sus socios separatistas, con el agravante de que no nos han dejado votar”, resaltó Blanco, que indicó que el Ministerio “ha buscado 40 excusas” para impedir que las regiones ejercieran su derecho: “Que si no había que votar porque parecía que no había unanimidad, que si no estaba la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)…”.

Sin embargo, para la consejera de la Junta de Castilla y León, “la realidad es que el Gobierno lo único que quería hoy era imponernos su decreto e imponernos sus criterios”. Por eso, según repitió Blanco, esta Conferencia Sectorial “es un paripé”.

A partir de ahora, el Gobierno seguirá adelante con el mecanismo de redistribución en los términos que establece el Real Decreto, a pesar de la falta de consenso con las comunidades, porque así se establece en la propia norma. Un extremo que fue confirmado por la propia consejera: “Automáticamente se activa el decreto y los criterios que en él se establecen”.

Así, el número de menores que debe acoger cada región se establecerá según su población, renta per cápita, tasa de paro, esfuerzo de acogida, dimensionamiento estructural del sistema, dispersión de la población y las singularidades de ciudad fronteriza e insularidad. Sin embargo, la vicepresidenta de la Junta denunció que esta activación del Real Decreto se va a realizar “sin más información, sin más datos y con una cesión permanente a sus socios independentistas”.