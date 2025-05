"El desarrollo del Corredor Atlántico supondrá un 3,8% de aumento del PIB"

-¿El desarrollo del Eje Atlántico sería el principal hito para la comunidad en los próximos años?

-Las potencialidades del Corredor Atlántico son tremendas y es una de las palancas del desarrollo económico para Castilla y León y, especialmente, para la zona occidental que incluye León, Zamora y Salamanca. Supone la actualización de infraestructuras muy importantes y, según nuestras estimaciones, supondría aumentos del 3,8 % del Producto Interior Bruto.

-¿Y en qué punto estamos?

-Si se desarrolla todo el Corredor Atlántico, incluido el cuadrante noroeste con Galicia y Asturias, y hacia abajo con Extremadura y Andalucía, hay estimaciones que hablan de un volumen de inversiones de unos 18.000 millones de euros, de los que faltarían por invertir 7.500. Estamos hablando de cifras realmente mareantes que suponen un manguerazo de dinero público muy importante, en gran parte con fondos europeos. Para la actualización de las infraestructuras ferroviarias en el occidente, en el noroeste de Castilla y León, en la Raya, para entendernos, claro, es crucial.

-Ha habido un gran desarrollo de las líneas de Alta Velocidad.

-Si, pero quedan cosas que hacer. En el caso de Zamora, la duplicación de los tramos de vía única en alta velocidad y convertir la línea convencional en uno de los corredores principales para las mercancías, en lo que supone una conexión con los puertos atlánticos, básicamente de Galicia y de Vigo, en especial.

-¿Ve viable la conexión ferroviaria de Portugal con España a través de Zamora?

-Nos parece una oportunidad, conectar por ejemplo Otero de Sanabria con las líneas de alta velocidad que quiere desarrollar Portugal, de Oporto a Zamora, y también por Salamanca. Y luego ya está el gran tema, que es la Ruta de la Plata. Nosotros tenemos un concepto de capilaridad del Corredor Atlántico, en el sentido de que no beneficie solamente los corredores más claros, como Valladolid-Burgos, Valladolid-León, y hacia Asturias y Galicia, o el otro que va desde Valladolid-Salamanca, sino también aprovechar la conectividad del corredor de la Plata.

-¿Por qué consideran tan importante esta conexión del Oeste?

-Porque las estimaciones que tenemos si se procediera a la reapertura son de unos 3.600 millones de imput en el PIB, unos 27.000 empleos: un antes y un después para esta zona de Castilla y León.

-Sin embargo, es la infraestructura de más incierto futuro; está muy verde.

-En la Red Transeuropea de Transportes directamente está en la red global y, por lo tanto, la hipótesis de trabajo es que se haga en el año 2050. Extremadura, Galicia y Castilla y León estamos postulando una modificación del reglamento de la red TEN-T, la Red Transeuropea de Transportes, para que se incorpore a la red básica ampliada. Es una red que tiene que desarrollarse antes del año 2040.

-¿El Corredor Atlántico tiene el futuro más despejado?

-En el Corredor Atlántico tenemos una dificultad, y es que, a diferencia de Asturias y Galicia, donde sí se ha presentado el plan director, por lo tanto se han puesto encima de la mesa qué inversiones, qué plazos, en qué sitios, en qué tramos del ferrocarril se va a actuar, en el caso de Castilla y León no lo tenemos. Llevamos reclamándolo al Gobierno, al Ministerio de Transportes, mucho tiempo, porque además tenemos aportaciones que hacer que pueden programarse a futuro y algunas, incluso, anticiparse. Como se está haciendo, por ejemplo, en Asturias, donde hay inversiones cercanas a los 1.200 millones de euros en tramos que son de la Ruta de la Plata, pero que, bueno, aunque tienen otra virtualidad, se están anticipando. O un tramo como el de Zafra a Huelva, que no está en la Red Básica para 2030 y sin embargo van a anticipar ahora 300 millones. Los pongo como ejemplos de lo que se puede hacer. Todo esto por no compararlo con el Corredor Mediterráneo...

-¿Detectan un agravio comparativo entre Eje Atlántico y Corredor Mediterráneo?

-El Corredor Mediterráneo en este momento tiene licitada obra en ejecución por casi 7.000 millones de euros y las obras que tenemos en Castilla y León son muy testimoniales. Está la electrificación del Corredor de Oñoro-Salamanca, la inversión ciertamente importante en Valladolid, unos 300 millones de euros, algunos tramos de línea de alta velocidad de viajeros para desahogar las infraestructuras y poco más. Es verdad que se han ejecutado líneas de alta velocidad de viajeros, pero la actividad económica se vincula básicamente al tráfico de mercancías. Es en este último aspecto donde el Corredor Mediterráneo está cogiendo velocidad de crucero. Me parece estupendo porque todos somos españoles, pero no tanto que haya un cierto retardo en el desarrollo del Corredor Atlántico. En Asturias es donde las previsiones de inversión están más asentadas y ancladas a un Plan Director, en Galicia también lo hay pero se da un decalaje temporal considerable y en el caso de Castilla y León no tenemos ni plan director, tenemos un problema multiplicado por dos desde ese punto de vista. ¿Qué hacemos? Reclamamos al Gobierno permanentemente, y cuando tenemos foros comunes.

-¿Y qué les responde el Gobierno?

-Suele hacer las cuentas cogiendo España de sur a norte y mezclando alta velocidad con mercancías, y le salen. Pero, evidentemente, hay que desagregar las cosas. Comparar un plato de manzanas, naranjas y peras con uno solo de manzanas no tiene mucho sentido.