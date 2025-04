UPL se suma al acuerdo con la Junta sobre los aranceles y para aprobar la ley contra la violencia de género

Unión del Pueblo Leonés (UPL) se suma al acuerdo con la Junta de Castilla y León para buscar una posición común ante el impacto y efecto del “órdago” de los aranceles impuestos por Donald Trump y para aprobar por consenso la nueva ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en la Comunidad.

Así lo trasladó en declaraciones a los medios el secretario general de UPL y procurador en las Cortes, Luis Mariano Santos, al explicar el contenido de la reunión que mantuvo hoy con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante una hora y media, si bien reconoció “acuerdos escasos”.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de “normalidad, no tensionado, con escasos acuerdos y en el que se quedaron muchas cosas en el tintero”, relató Santos, que apuntó expresamente a la falta de unos presupuestos no solo para este año, sino también para el próximo, en el que habrá elecciones en la Comunidad, en caso de que no sean adelantadas.

Al respecto, se preguntó “si no es mejor gobernar sin presupuestos”, dado que están prorrogados, aunque también como “las promesas se quedan en ilusiones”, ya que apuntó a proyectos que se comprometen desde hace años sin que tengan un avance en su materialización. “No ha trasladado que vaya a presentar la ley sobre demografía, está a conservar y no pretende ir más allá", anotó.

“Es un Gobierno débil, sin mayoría, no le veo por grandes acuerdos”, manifestó en referencia a la salida de Vox de la Junta, aunque sí observó que el presidente no limite el diálogo solo con su exsocio y como prueba valoró que este año se hayan aprobado doce propuestas de resolución de las presentadas en el debate de política general, cuando el año pasado se rechazaron todas.