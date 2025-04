El PSOE regional pide ahora a Ana Sánchez que siga en su puesto para no perder poder en la Mesa de las Cortes

La crisis desatada tras el escándalo de los “micros” indiscretos cuando cuatro procuradores socialistas criticaban al líder del partido en la región, Carlos Martínez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, toma tintes subrealistas. Los mismos responsables del partido en la región que pidieron la dimisión de la zamorana Ana Sánchez, como vicepresidenta de las Cortes, y de Diego Moreno como secretario primero de la misma, impiden ahora que ambos la materialicen en el registro porque no han conseguido llegar a un acuerdo con el PP que les permita mantener la actual representación. “El viernes cuando me llamaron dije que por supuesto tenían mi renuncia”, afirma tajante Sánchez. “Y ayer me piden que no la registrara porque no tienen un acuerdo con el PP, vamos que no lo han atado. He estado esperando hasta las dos de la tarde a que me dieran instrucciones y nadie me ha llamado”.

En este momento, y sin poder haber materializado su salida como vicepresidenta, Sánchez tendrá que acudir de nuevo, al menos a la sesión de mañana jueves, a la mesa de las Cortes.

La situación para el PSOE regional no puede ser más delicada ya que depende de “un pacto de caballeros” con los representantes populares para que su representación se mantenga intacta. Mientras tanto en el PP guardan silencio porque, de momento, el contrincante político tiene las peores cartas en la partida.

La gestión de los tiempos esta semana ha llevado al PSOE a llevar al límite esta decisión, por lo que la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica prevista para esta tarde no podrá ir tan lejos como estaba previsto en la reestructuración del Grupo Parlamentario y se limitará, en principio, al relevo de los miembros de la dirección del Grupo, a excepción del portavoz y exsecretario autonómico, Luis Tudanca, quien a esta hora se mantiene al frente y sin novedad respecto a su futuro en las Cortes.

Grupo popular

El Grupo Popular ha adelantado este miércoles que no tiene intención de anticipar su postura sobre lo que vaya a ocurrir con las votaciones para la futura Mesa de las Cortes de Castilla y León hasta que el Grupo Socialista formalice en el registro del Parlamento las renuncias de la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, y del secretario primero, Diego Moreno.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del PP, que han añadido que no tienen necesidad de precipitarse en un trámite en el que, por otra parte, está en juego el control de la propia Mesa de las Cortes, en un escenario en el que los populares pueden optar por forzar un acuerdo que incorpore a un representante suyo más, para contar con tres, dejar a Vox con dos y al PSOE con uno.

Esa posibilidad dejaría al actual presidente de las Cortes, Carlos Pollán, con la paradoja de presidir la Mesa pero estar en minoría, ya que hasta ahora el empate con el PP le otorga un mayor poder decisorio, mientras que en ese escenario requeriría estar de acuerdo con el otro representante del PSOE.

Este planteamiento del PP puede llevar al PSOE a retrasar los cambios anunciados en la Mesa de las Cortes y que preveía materializar ya en el próximo pleno de la semana que viene, ya que los socialistas tendrían que dar el paso de la renuncia antes de asegurarse un acuerdo con el PP que les permita mantener los dos representantes que tiene actualmente.

Vox presentará candidatos

En caso de que finalmente se materialice el relevo y se produzca la renuncia de Sánchez y Moreno, el Grupo Parlamentario de Vox ha trasladado a EFE que su intención es presentar candidatos a ambos puestos, sin respaldar a los que previsiblemente pueda presentar el PSOE, y en su caso el PP.

Vox ha considerado que se trata de "cambalaches" de PP y PSOE, a los que ve pensando en "sus propios intereses".

La reunión del viernes

Además de la reunión de la Ejecutiva del PSOE-CyL de esta tarde, en el horizonte están también la reunión de la Mesa de las Cortes que debe ordenar el debate del pleno de la próxima semana y, sobre todo, la del viernes entre el presidente de la Junta y dirigente del PP-CyL, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que se convertirá en su primer encuentro formal desde que el socialista accedió al liderazgo autonómico.

En teoría esta reunión fue convocada por Mañueco con los representantes de partidos políticos con representación en las Cortes para abordar asuntos como el presupuesto autonómico, la financiación, la sanidad, las infraestructuras, el Corredor Atlántico y la política agraria común, aunque en el caso del líder socialista parece que tendrán que sacar hueco para abordar este asunto de la Mesa y otros como la renovación de las instituciones propias de la comunidad.

En el caso de la Mesa de las Cortes, fuentes socialistas han asegurado a EFE que en juego está también la postura que pueda adoptar el PSOE respecto a la proposición de ley de Publicidad Institucional que tramitan las Cortes y en la que hasta ahora había acuerdo entre la mayoría integrada por todos los grupos de la oposición, frente a un PP en minoría en esa votación.