“Os vais haciendo tanto ruido como la pólvora cuando estalla”, dice la hija de uno de los mineros muertos en Degaña (Asturias)

“Os vais haciendo tanto ruido como la pólvora cuando estalla. No os vais sin que el mundo se entere, pero no es de extrañar, porque vosotros no sois de los que mueren en una cama de un Hospital. Habéis levantado la manta y ahora el país entero conoce vuestro nombre”. Con estas palabras se despidió hoy la hija de Iban Radio de su padre, quien junto con Jorge Carro, Rubén Souto y Amadeo Bernabé, además del berciano David Álvarez, murió el lunes por una explosión de grisú en la mina de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña.

La hija del minero fallecido detalló que “la pólvora deja huella y se grava en la memoria de quien la escucha y la siente” para añadir que “vuestra ausencia retumba y nos sacude por dentro, nos rompe pero nos recuerda la grandeza de que lo hicisteis”, de forma que “lo mínimo que merecéis es que vuestro nombre retumbe en todo el mundo”.

“Santa Bárbara se equivocó, aunque no le culpo, porque yo también querría tener a los mejores a mi lado. A partir de ahora en nuestra mesa hay una silla vacía más y un vacío difícil de asumir, pero nos os enseñaron a ser fuertes, resilientes y a luchar hasta el final, aunque en su empeño de darnos siempre lo mejor no se daban cuenta de que lo menor eran ellos”, añadió.

Miles de personas

Fueron miles las personas que se congregaron este miércoles tanto en el interior como en el exterior del polideportivo municipal de la localidad leonesa de Villablino para dar el último adiós a Jorge Carro, Iban Radio, Amadeo Bernabé y Rubén Souto, los cuatro mineros lacianiegos con edades comprendidas ente los 32 y los 54 años a los que, junto a David Álvarez -enterrado ayer en Torre del Bierzo- les sorprendió la muerte en la mañana del lunes de la mano una explosión de grisú en la explotación minera de Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña, gestionada en la actualidad por la empresa Blue Solving.

La ceremonia, a la que asistieron diversas autoridades tanto de Castilla y León como del Principado de Asturias, fue presidida por el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, que estuvo acompañado por un grupo de sacerdotes del Arciprestazgo del Noroeste, encabezados por el arcipreste José Riesco y con los párrocos que atienden las unidades pastorales de Villablino, Palacios del Sil y Villaseca de Laciana.

En ella, el obispo reconoció que “la familia minera está hoy herida y con el corazón roto”, de forma que “experimenta el dolor que quiebra el alma por la pérdida” de aquellos a quienes “han querido tanto en esta vida”. Por ello, los sacerdotes que le acompañaron pidieron por “Iban, Jorge, Rubén, Amadeo y David, a los que la mina llamó demasiado pronto”, así como por “los gobernantes y políticos, para que en el centro de sus intereses pongan a las personas”.

Funeral de los cuatro mineros del municipio de Villablino muertos en la mina de Cerredo en Degaña (Asturias) / CAMPILLO - Ical

Fue al concluir la eucaristía cuando, finalizada con la entonación conjunta del ‘Santa Bárbara bendita’, que en su letra recordó que “en la mina de Cerredo murieron cinco mineros”, y tras la ovación emocionada de los cerca de 5.000 vecinos congregados, la hija de Iban Radio tomó el micrófono para “dar las gracias a los asistentes”, así como “al Ayuntamiento de Villablino y a todos lo que han permitido despedirlos como se merecen”, lo que “demuestra lo queridos que eran y lo que acompañados que nos dejan”.

La mayor parte de los asistentes no pudo entrar al pabellón, que se abarrotó enseguida y asistió al sepelio desde el recinto del polideportivo municipal, donde se colocó un altavoz, además de en los exteriores del recinto. Fue precisamente en el patio donde permanecieron los cargos institucionales que quisieron mostrar su apoyo a la familia minera, entre los que se encontraban la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, los presidentes de la Junta de Castilla y León y del Principado de Asturias, Alfonso Fernández Mañueco y Adrián Barbón, o los delegados del Gobierno en Castilla y León y el Principado de Asturias, Nicanor Sen y Adriana Lastra.

También acudieron el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, o el alcalde de Villablino, Mario Rivas, entre otros.