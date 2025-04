El socialista Diego Moreno asume la voluntad de su partido y renuncia al puesto de secretario primero de las Cortes

El procurador socialista leonés Diego Moreno anunció hoy que renuncia a su puesto de secretario primero de las Cortes de Castilla y León, “asumiendo así, lo que parece la voluntad de la nueva dirección del Partido Socialista de Castilla y León”, afirma a través de un comunicado de prensa.

Moreno añade que toma esta decisión “por lealtad a mi partido y devoción a las ideas que representa”, sabiendo que “todo es efímero” y con la intención de seguir trabajando, como procurador, por los leoneses y leonesas. La nueva dirección socialista pidió a sus dos representantes en la Mesa que renunciarán ante el nuevo periodo que abre con el liderazgo de Carlos Martínez. Ayer ya lo hizo Ana Sánchez, vicepresidenta segunda, en el órgano rector parlamentario.

En todo caso, aclara que él no formó parte de la conversación privada que fue grabada en las Cortes de Castilla y León y posteriormente difundida, y que ha adelantado los cambios desde la dirección autonómica del PSOE. “Exijo que no se pongan en mi boca palabras que no he pronunciado. Parece una exigencia muy básica, pero, durante los últimos días, algunos medios de comunicación han afirmado, directa o indirectamente, que yo tomé parte en esa conversación privada que, accidentalmente, quedó registrada en el hemiciclo de las Cortes. Como se puede comprobar en la grabación esto no es cierto. Por eso, pido públicamente a los medios de comunicación que incurrieron en este error, que rectifiquen de inmediato por haber difundido una información falsa, que distorsiona mi imagen pública”, explica.

Por otro lado, censura que su partido no haya defendido a sus procuradores “del escarnio público” ante la difusión de una conversación privada. “El PSOE siempre ha sido un partido plural, en el que han cohabitado diferentes corrientes de pensamiento y en el que, de forma habitual, se han escenificado las diferencias, como un elemento enriquecedor que lo fortalece y lo acerca a la sociedad a la que representa. Y que hace real el cumplimiento del mandato constitucional de democracia interna. Si se hace pública una conversación privada, grabada accidentalmente, el partido debería amparar a los compañeros”, concluye.