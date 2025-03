Un micro abierto pilla a Ana Sánchez y a otros socialistas criticando a Carlos Martínez

Un micrófono abierto durante un receso en el Pleno de las Cortes ha puesto de manifiesto las críticas de cuatro procuradores socialistas, entre ellos la ex secretaria de Organización del partido, la zamorana Ana Sánchez, contra la estrategia política del nuevo secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, de quien cuestionan sus declaraciones en las que pide elecciones autonómicas y que se permita gobernar a la lista más votada, según informa El Mundo- Diario de Castilla y León.

"Pero si no saben si mata o espanta. Dice una cosa y la contraria. Con esto del adelanto electoral (...) El lumbreras que se le ocurrió en la ejecutiva lo de la lista más votada.... Pero de verdad, no queda una neurona más allí que diga, pero dónde vamos", destacó la vicepresidenta segunda de las Cortes y ex secretaria de Organización del partido, de Ana Sánchez, en una conversación en el hemiciclo, en la que también participan los procuradores por Segovia, José Luis Vázquez y Alicia Palomo, y el secretario primero de la Mesa de las Cortes, procurador por León, Diego Moreno.

Al principio de la conversación se oye a Ana Sánchez. "Esté donde esté, aquí, en mi casa (ininteligible). Es que es de un señorío". Vázquez le apostilla: "Lo último ha sido esté donde esté hasta que Carlos Martínez". "No entienden el contexto, no lo entienden", interviene Ana Sánchez. Vázquez añade después: "Es que esto no es una agencia de colocación". Un José Luis Vázquez al que también se lo oye decir: "Óscar Puente tiene una vida.. (ininteligible)". "Más dura la tiene mi vecina", apostilla Palomo. "No tengas las más mínima duda", le añade Sánchez. En ese momento interviene Alicia Palomo: “Es que el Ministerio no me da una solución”, según la transcripción realizada por El Mundo- Diario de Castilla y León.

Pleno de las Cortes de Castilla y León / ICAL

"Nunca pensé que iba a acabar en manos de Óscar Puente"

A estas críticas se suman otras en referencia a las declaraciones que Carlos Martínez realizó para justificar las declaraciones del acalde de Vigo, Abel Caballero, en las que proponía suprimir paradas de los trenes de alta velocidad en Castila y León para agilizar los trayectos a Galicia. "No sé tú, pero a mí que no me pregunten, que yo desde luego no voy a decir lo de Carlos Martínez, que estoy de acuerdo con Abel. ¡Que nos votan en el territorio, no en la moqueta del Ministerio!", dijo Sánchez. Una afirmación que acompañaba Alicia Palomo: "Y los territorios saben dónde estamos". "Es terrible José Luis, nunca pensé que iba a acabar en manos de Óscar Puente".

La conversación comenzó con referencias a la situación derivada en el socavón de la travesía de San Rafael, en Segovia, en la N-6, y la respuesta dada por el Ministerio DE Transportes de Óscar Puente, respuesta también cuestionada por los participantes en la conversación.