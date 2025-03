Mañueco a Vox: “Lo que no acepto ni como presidente, ni como Gobierno de Castilla y León son imposiciones, amenazas e intentos de chantaje”

“Lo que no acepto ni como presidente, ni como Gobierno de Castilla y León son imposiciones, amenazas e intentos de chantaje”. Con estas palabras el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, justificó hoy su respuesta a las condiciones para un acuerdo que el portavoz de Vox, David Hierro, dejó por escrito en el atril de las Cortes. El jefe del Ejecutivo cogió el papel, lo arrugó y lo tiró al suelo en un claro gesto de negativa a aceptar estos requisitos. “Yo no me tomé eso como una propuesta formal y sería que esté escrita y negociada desde Castilla y León”, remarcó.

El jefe del Ejecutivo no entró a valorar la posición del presidente valenciano Carlos Mazón que si aceptó las condiciones de Vox y se limitó a señalar que él hablaba desde su “responsabilidad como presidente de Castilla y León”, pero cargó, sin citar, contra la formación de Santiago Abascal de quien dijo: “hay otras fuerzas políticas que le dan las instrucciones desde Madrid”, señaló en declaraciones recogidas por Ical.

Alfonso Fernández Mañueco reiteró el ofrecimiento a todos los partidos del arco parlamentario de desarrollar una ronda de contactos para abordar cuestiones de Comunidad entre las que citó los presupuestos, la financiación autonómica, PAC o vivienda, entre otras.