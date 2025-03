Castilla y León, la comunidad con más accidentes de patinetes eléctricos

Castilla y León lideró el pasado año el número de accidentes con vehículos de movilidad personal, con un total de 64, por delante de Galicia, donde se registraron 37, Andalucía, con 35 y Valencia, hasta un total de 396, cifra similar a la alcanzada en 2022 , según se desprende de un informe de la Fundación Mapfre y Cesvimap a partir de siniestros publicados en los medios de comunicación.

En los 396 siniestros analizados en este trabajo, un 23 por ciento más que el año anterior, también se han contabilizado un total de 240 lesionados, de los que 138 sufrieron lesiones de carácter leve y 102, de carácter grave. De las personas que resultaron lesionadas casi 7 de cada 10 (66 por ciento) fueron hombres. Las principales causas de todos los siniestros contabilizados fueron: la colisión con otros vehículos (65 por ciento), seguida de las caídas (22 por ciento) y el atropello a peatones (10 por ciento). Las comunidades con mayor número de fallecidos fueron Cataluña (4) y la Comunidad Valenciana (2).

Estas cifras reflejan “un incremento preocupante” en el número de personas lesionadas, según destaca Jesús Monclús, director de prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre, quien considera necesario continuar difundiendo buenas prácticas y seguir mejorando la seguridad con respecto a este tipo de movilidad. Ni por aceras ni vías interurbanas llama la atención y preocupa que muchos de los siniestros registrados reflejen un importante número de circunstancias irregulares o contrarias a la normativa vigente, como por ejemplo circular por aceras y zonas peatonales, espacios donde se han producido el 5 por ciento de los siniestros en 2024, según dicho estudio.

Normativa

El informe también recoge las principales normas con respecto a la movilidad de este tipo de vehículos, como no superar los 25 km/h, no circular por aceras, autopistas, autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano y no transportar ocupantes. También destaca la obligación de contar con un certificado de circulación para nuevos VMPs a la venta desde el 22 de enero de 2024. Los usuarios de patinetes que los hayan comprado antes de esa fecha y que no dispongan de dicho certificado pueden seguir utilizándolos hasta el próximo 22 de enero de 2027.