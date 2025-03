Carriedo advierte de una “sobreocupación” de menores no acompañados del 38% en Castilla y León

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, advirtió hoy de una “sobreocupación” de menores no acompañados del 38 por ciento en Castilla y León, con 180 jóvenes, cuando la comunidad tiene 130 plazas “específicas” para este colectivo. “Nosotros actuamos siempre con transparencia”, expuso el consejero, quien mostró su sorpresa por las declaraciones del ministro de Política Territorial y Administración Pública, Ángel Víctor Torres, en las que insistió en que este próximo reparto de jóvenes inmigrantes “es una oportunidad para conocer los datos reales”.

Al respecto, y durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo recordó que en 2024 llegaron a Castilla y León por esta fórmula de reparto 256 menores no acompañados, “no todos a la vez”. Muchos “salieron al cumplir la mayoría de edad, otros por ciertas circunstancias legales que establece la norma”. “Pero tenemos un problema de límite, ya superado en la capacidad de plaza en un 38 por ciento”, reiteró.

Derecho y dignidad

El consejero portavoz apeló al “derecho y dignidad” de los migrantes y cargó contra el acuerdo entre el Gobierno y Junts para el reparto, que se ha desarrollado “por la vía de la imposición de siete votos y no el diálogo, y luego actúa contra las comunidades y ciudadanos sin establecer cauces de acuerdo”. “No es bueno que aquello que afecta a Castilla y León se decida en Waterloo”, sostuvo.

Respecto a la posibilidad de abrir nuevos centros por el incremento en la llegada de menores no acompañados, Carriedo reconoció que “no es fácil reaccionar con celeridad a este asunto” pues, argumentó, “no tiene que ver solo con la infraestructura, sino con un servicio de carácter integral, que pasa por dotar de personal, de educadores, formadores…”. “No es un albergue y ya está, son personas con dignidad. No es como cuando se nos comunicó por Oriol Junqueras la cantidad que nos correspondía de dinero cuando él la había pactado antes”, criticó, para “comprender las prisas” del Gobierno, “porque quien manda es Puigdemont”.