La hija de la duquesa roja reconoce que preferiría que le "expropiaran" el archivo de Medina Sidonia para garantizar su conservación

Pilar González de Gregorio y Álvarez de Toledo, hija de la duquesa roja, aseguró hoy que le encantaría ser “expropiada” para garantizar la conservación del archivo histórico de Medina Sidonia, ubicado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

De Gregorio y Álvarez de Toledo participó hoy en los Desayunos Informativos organizados por al Asociación de Profesionales de la Información de Soria, y precisó la importancia histórica que tiene el archivo que recoge seis millones de legajos, donde se describen los viajes de Colón y de casi todos los descubridores y registros del clima desde finales del siglo XIII. ”El documento más antiguo data del siglo IX”, reseñó.

En su opinión, este archivo bien podría ponerse un centro de investigación histórico por el valor cultural que tiene "Se deben microfilmar los documentos y eso es muy costoso. Es el archivo privado más importante de España y está en un edificio con una colección de cuadros con valor”, insistió.

Abierto al público

En noviembre, según la aristócrata, el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun visitó el lugar, y corroboró que las competencias en Cultura están transferidas por lo que el Gobierno y la Junta de Andalucía deberían ponerse de acuerdo para su conservación.

La aristócrata es dueña también del Palacio de Quintana Redonda (Soria), que data de 1760 y es utilizado para celebrar bodas y eventos. Su pretensión con respecto a este bien es que esté abierto al público con ayuda de las administraciones.

En este sentido, subrayó que baraja la posibilidad de contar con la Junta de Castilla y León para declararlo BIC, y precisó que la declaración aunque garantiza la conservación y su mantenimiento también trae muchas restricciones, ya que no podría realizar actividad económica alguna en él. “A mayor protección mayor limitación también”, expresó para insistir en la necesidad de buscar un equilibrio.

Por último, y en relación con su hermana Rosario Bermudo, hija de su padre y de la criada de la familia, Pilar de Gregorio consideró que su manera de proceder para recibir la legítima fue “oportunista”, y aseguró que ella se ofreció legalmente en varias ocasiones a realizarse las pruebas de ADN con tal de no tener que proceder a la exhumación del cadáver de su progenitor.

“En principio aceptó que se hiciera sin exhumación y después revocó la decisión y decretó que se hiciera por exhumación. Yo puse un recurso y me volví a ofrecer. Ella dice que miento, pero yo me he ofrecido legalmente en dos ocasiones. Creo que las cosas se pueden hacer de otra manera porque yo no tengo la culpa de nada. Yo y mi hermano Javier nos hemos ofrecido”, indicó.