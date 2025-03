Abascal rechaza en Valladolid los aranceles de Trump

El presidente de Vox, Santiago Abascal, rechazó hoy los aranceles a los productos españoles que podría imponer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y acusó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de “mentir de manera miserable” en este ámbito. “No es lo mismo apoyar a Trump que los aranceles. No encontrarán una sola declaración de nadie de Vox apoyándolos. Al contrario, verán declaraciones mías en España, e incluso en Washington, en la Convención Conservadora, diciendo que no queremos esos aranceles. Esa es la verdad”, sentenció Abascal, durante un encuentro con afiliados y simpatizantes celebrado en Valladolid.

Al respecto, consideró que Vox piensa “que la mejor forma de afrontar esa amenaza de aranceles no es convertirse en los paladines anti-Trump, que es lo que están haciendo tanto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez”. “Es un error monumental”, apuntó el presidente de Vox, quien sostuvo que quien “se va librar de los aranceles en Europa es Italia, “porque la señora Meloni le cae bien” al presidente estadounidense, porque “no se ha convertido en la persona antagónica de Donald Trump”.

Durante el encuentro, Abascal recordó que la última vez que visitó Valladolid la formación que preside “aún formaba parte de la Junta de Castilla y León”, de la que tuvo que salir, justificó, “por las mentiras del Partido Popular y los compromisos de carácter bipartidista sobre los pactos migratorios y el reparto de la inmigración ilegal en forma de menas”. “Han pasado ya bastantes meses desde aquella decisión y me siento absolutamente satisfecho de haber tomado esa decisión, no solo por el respaldo popular que se ha producido posteriormente, sino porque España necesitaba una verdadera oposición”, resaltó.

A su juicio, “Mañueco está a las órdenes de Feijóo y Feijóo a las órdenes de Von der Leyen, haciendo seguidismo de Pedro Sánchez con el pacto migratorio, el Pacto Verde que daña nuestra industria, nuestro transporte y nuestra agricultura, con las políticas ideológicas en forma de memoria histórica, en forma de políticas de género en las escuelas, con las políticas internacionales y en definitiva, con todo”.

Situación interna de Vox

Cuestionado por la situación interna de Vox, Abascal descartó ninguna crisis y contestó que “todo responde a una gran mentira ampliamente propagada por los medios de comunicación, los mismos que apenas dicen nada cuando en el PP y el PSOE se va alguna persona”. En todo caso, matizó que su formación ha renovado el Comité Ejecutivo Nacional hace muy poco tiempo y “nadie se presentó”. “Toda esa crisis que se producía supuestamente, incluso antes de aquella elección, dio lugar a manifiestos anónimos. A la hora de la verdad nadie presenta una candidatura y lo que notamos es cada vez más respaldo en la calle”, expresó Abascal, para transmitir “muchísima tranquilidad” al respecto.

Cabeza de lista en Castilla y León

En cuanto a la posibilidad de definir un candidato de cara a las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León, que como mucho se celebrará en marzo de 2026, precisó que “lo importante son los principios, las ideas de Vox, que no cambian por mucho que algunos traten de decir lo contrario”. Sobre la marcha del que fuera vicepresidente de la Junta Juan García-Gallardo, señaló: “Cuando alguna persona se va y nos preguntan por ello, nosotros decimos que lo importante es el mensaje y eso no va a cambiar; y cuando afrontamos un proceso electoral decimos lo mismo”. No escondió que el candidato “tiene su importancia, pero no es lo más importante”. “Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente; y es una decisión que tomaremos con toda tranquilidad, como lo hicimos en la ocasión anterior, tomada muy pocas semanas antes de las elecciones y con resultado extraordinario”, insistió.