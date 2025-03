La Universidad de Salamanca, y Zamora pertenece a su distrito, es uno de las 54 Estudios españoles que opta por cambiar el vocablo “hombre” por “ser humano” o “persona”. Lo aprobó el Pleno de Políticas de Igualdad de género de la Conferencia de Rectores de las Universidades (CRUE). Los directivos universitarios no están de acuerdo con la RAE, que define a aquel como “ser racional, varón o mujer”. Como “no incluye a las mujeres”, los salmantinos no lo han dudado. Pero si se llama a algún profesor o catedrático, y hay algunos zamoranos, de momento rehúye pronunciarse. No hay manera de sacarles una palabra.

La Universidad de Salamanca aboga por el lenguaje no sexista / La Gaceta de Salamanca

Se alega que lo actual invisibiliza a la mujer. El propósito de la asociación, recogido en el documento, es huir o descartar el reiterado uso sexista del idioma. Se trata de una recomendación, pues solo existe la capacidad de propuesta o sugerencia. También sugiere efectuar otros cambios, como estos: Profesores (como personal docente), alumnos (como alumnado), investigadores (personal investigador), titulados (personas tituladas) y director (dirección). Se va más allá en la propuesta. Así, “alguien” por uno, “algunas personas” por todos, “un grupo de” por varios, “una multitud” por muchos. La Real Academia, prudente, ni palabra sobre esas palabras sustitutivas.

La cuestión es si nos entenderemos mejor.