Estos son los descuentos en Zamora con el carné joven europeo

Ser joven tiene más ventajas de las que quizá conoces. Eso sí, necesitas el carné joven europeo para beneficiarte de ellas. Si tienes entre 14 y 30 años, recuerda que puedes hacerte con este carné del Instituto de la Juventud de Castilla y León y disfrutar de todas sus ventajas. Además, ahora no hace falta que lo lleves en formato físico, sino que también puedes llevarlo en el móvil de forma virtual. Su precio es de 3 euros por año. Puedes solicitarlo por 1, 2 o hasta 3 años.

¿Cómo puedo saber si en un sitio hacen descuentos por tener el carné joven?

Todos los establecimientos, empresas y entidades colaboradoras que ofrecen descuentos se identifican por tener un adhesivo visible con el texto “Aquí sí" y el logo que incluye al acrónimo EYCA. "Puede que no lo veas o que no tengan puesto el adhesivo, así que no te cortes y pregunta antes de pagar si te hacen descuento con el carné joven", explican.

¿Dónde puedo usar el carné joven de Castilla y León?

En Castilla y León, en toda España y en los países de Europa adheridos al carné joven europeo. Eso sí, es de uso personal e intransferible.

¿Qué promociones hay en Zamora?

Promociones y descuentos en Zamora con el carné joven de Castilla y León. / JCYL

¿Dónde puedo conseguirlo en Zamora?

¿Dónde puedo pedir más información?

Si necesitas más información, puedes escribir un correo a la dirección carnejoven@jcyl.es, mandar un mensaje directo a sus cuentas en redes sociales o contactar vía telefónica en el número 983 31 72 17 (de 9 a 14 horas de lunes a viernes, excepto festivos).