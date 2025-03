Martínez ve a PP y Vox como una "eterna Pimpinela"

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, comparó hoy las discrepancias que han expresado en público los dirigentes de PP y Vox este viernes, coincidiendo con la celebración del 42 aniversario del Estatuto de Autonomía, con las del dúo musical “Pimpinela”, ya que aseguró se trata de un “discurso de cara a la galería".

“Nos hacemos los ofendiditos el Día del Estatuto, pero en la realidad, pasado mañana, volverán a estar en la misma cama”, dijo Carlos Martínez que este domingo clausuró en Valladolid el Congreso Extraordinario de Juventudes Socialistas de Castilla y León, que tendrá como nuevo líder a Diego Vallejo durante los próximos cuatro años.

En ese sentido, el secretario autonómico del PSOE cuestionó la “eterna Pimpinela” que protagonizan PP y Vox, que aseguró acabarán al final reencontrándose, como ocurre en las canciones de este grupo musical. De esta forma, Carlos Martínez aseguró que el presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, es el “único responsable” de que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), utilizara la tribuna para dar el discurso que pronunció este viernes en un acto institucional.

“No me valen esas discusiones de Pimpinela”, dijo Martínez después de que el PP criticara las palabras de Pollán en el Hemiciclo al considerar que había dado un discurso electoral como candidato de Vox. A juicio del líder socialista y alcalde de Soria, PP y Vox son dos socios “aliados”, “en el fondo no tan alejados”, que están pugnando por un espacio electoral. “No me cabe la menor duda de que en el momento en que se hagan falta, se volverán a reencontrar”, sentenció.