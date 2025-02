Unanimidad en las Cortes para dotar de una unidad de ictus a Zamora

Las Cortes de Castilla y León acordaron hoy por unanimidad solicitar a la Junta la creación de Unidades de Ictus a todos los hospitales de segundo nivel de la Comunidad que carezcan de ella antes de que finalice la presente legislatura, en concreto los complejos de Ávila, El Bierzo, Palencia y Zamora.

La proposición no de ley, defendida por el procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, fue recogida por todos los grupos, pero con reproches entre la oposición y el PP no rechazar en otro momento la iniciativa y ahora anunciarla cuando están próximas las nuevas elecciones.

Los intervinientes recordaron al PP proposiciones aprobadas en los años 2002 y en 2018, en este caso para que las unidades fueran una realidad en 2019, sin que se haya cumplido, a lo que la procuradora del PP María Ángeles Nieto alegó la pandemia y el adelanto electoral de 2022, junto con la falta de especialistas.

Pedro José Pascual recordó que el tiempo de atención es vital y no es lo mismo para un paciente que reside en Ávila o en Valladolid y lamentó que iniciativas aprobadas hace años no se haya puesto en marcha.

Rectificación

Después de incidir en que se han rechazado en estos años esas unidades, aplaudió que ahora el PP haya rectificado y diga que se va a completar con la instalación en los hospitales en las que no existe este servicio, aunque expresó dudas hasta que lo vea en marcha.

Pascual subrayó que es la segunda causa de muerte en la población (y la primera en la mujer), con cerca de 2.000 fallecimientos anuales en Castilla y León y más de 4.000 ingresos hospitalarios, además de una de las principales causas de invalidez, discapacidad o demencia.

La popular María Ángeles Prieto argumentó que cuando votó en contra fue por la falta de especialistas para atender esa unidad y aseguró que ahora se trabaja de forma callada y en cuanto hay especialistas las unidades de Ávila, Palencia, Zamora y El Bierzo serán pronto una realidad y tendrán un equipo capacitado.

“Si tan importante es, lo mínimo es que estuviera aquí el consejero”, replicó Pascual, aplaudido por la bancada socialista, para expresar sentirse “engañado” por el PP y sus “promesas incumplidas” y negó que exista equidad en la sanidad de esta comunidad.

El procurador explicó que por la mañana hay neurólogos en el hospital de Ávila para atender un ictus pero por la tarde no y se advierte al Hospital de Salamanca, además por la noche no hay vuelos nocturnos. “Ojalá sea verdad”, dijo en relación al PP. “El voto era mio, no había necesidad de adelantar las elecciones, ya se lo digo”, concluyó.

Mentir y jugar con la salud

Por el Grupo Socialista, Miguel Hernández, que anunció el voto a favor, calificó de “vital importancia” que se cuente en Ávila con una unidad de ictus, afirmó que no existe igualdad ni equidad y la atención depende de donde se viva y subrayó que la incidencia en su provincia fue de 301 casos.

Calificó de “bochornosa” la posición del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por incumplir las promesas y advirtió que a día de hoy solo hay titulares, por lo que entendió que las plataformas no se crean que este año estará operativa esa unidad. A Pascual manifestó que acote a este año la propuesta y no al final de la legislatura, que no se sabe cuando se puede cerrar, pero el procurador mantuvo la literalidad de su texto.

El procurador de Vox José Antonio Palomo subió a la tribuna con sensaciones encontradas por el rechazo hace unos meses de una iniciativa similar a la que por disciplina tuvo que votar que no y ahora se anuncia que se van a implantar, por lo que acusó al PP de “mentir y jugar con la esperanza de vidas humanas”.

Sin embargo, advirtió de que no les van a volver “a engañar” y pidió garantías y concreción sobre las cuatro unidades de ictus prometidas ahora por el PP, que enmarcó en la cercanía de las elecciones. “Demuestren que priorizan a los castellanos y leoneses y no sus intereses”, zanjó.

La iniciativa también contó con el apoyo de UPL-Soria Ya, que a través de la procuradora Alicia Gallego lamentó que no se haya dotado de las mismas a los hospitales y se incumpla con el compromiso de que estuvieran operativas en 2019. “Prometen sin presupuestos lo que no han hecho en estos tres años”, afeó al PP.