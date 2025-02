Sacyl abona 25.000 euros por falta de diagnóstico precoz a un paciente que luego falleció

La aseguradora de la Sanidad de Castilla y León ha abonado 25.000 euros a dos familiares de una paciente segoviana por falta de puesta a disposición de todos los medios posibles para obtener un diagnóstico precoz de la mujer, que falleció en el 2020 por un mieloma múltiple que padecía desde el 2018.

La defensa del caso la ha llevado la asociación del Defensor del Paciente que ha comunicado este martes la sentencia, que data de octubre del 2024, una vez que se ha hecho efectiva la indemnización.

En el fallo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce la existencia de una pérdida de oportunidad en el diagnóstico y tratamiento de la paciente que falleció con 69 años.

Diagnóstico precoz

La Sala estimamos que en ese caso "hubo falta de puesta a disposición de la paciente de todos los medios posibles para obtener un diagnóstico precoz en la medida en que la patología dolorosa que sufría se abordó con tratamiento analgésico cada vez más potente y rehabilitación sin que se hiciera un seguimiento analítico, radiológico ni hematológico entre el 8-8-18 y septiembre de 2020 que hubiera sido lo procedente a la vista del deterioro de la paciente".

"Como también lo razonable hubiera sido, ante el estado que presentaba, que cuando acude a urgencias el 3-9-20, se le hubiera realizado un estudio más completo o un ingreso en el hospital que hubiera permitido el diagnóstico correcto definitivo siendo, por el contrario, un centro privado el 14 de septiembre de 2020 el que le realiza una RM lumbosacra con sospecha diagnóstica de mieloma múltiple que fue relevante para llegar a ese diagnóstico", recoge la sentencia.

No obstante, precisa que "que no puede sostenerse fehacientemente que el mieloma múltiple estuviera ya presente en 2018 ni cuando surgió y, en consecuencia, en qué medida esa falta de diagnóstico precoz hubiera incidido en el número de años de supervivencia de la paciente y en la mejora de su calidad de vida, pues no puede desconocerse la gravedad de la enfermedad, que es progresiva e incurable".