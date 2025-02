UGT y CC OO, empeñados en un cordón sanitario para que Vox no vuelva al Gobierno de Castilla y León

CC OO y UGT pondrán todo su "empeño y esmero para que los amigos de Trump y Milei no tengan cabida en las instituciones de Castilla y León", y trabajarán en pro de un "cordón sanitario" para que Vox, que califican de "okupas institucionales" no vuelvan al Gobierno autonómico, para lo que buscarán una alianza con organizaciones sociales y partidos que "desenmascare sus mensajes de odio".

Así lo han trasladado este lunes los secretarios generales de CC OO, Vicente Andrés, y UGT, Óscar Lobo, en rueda de prensa tras la primera reunión después de la reciente renovación de la ejecutiva de UGT, que ha servido para reafirmar su unidad de acción en la defensa de los trabajadores y los derechos sociales.

Lobo ha incidido en la "ola reaccionaria" que impera en el mundo, en el papel de la UE y con un cambio en el orden mundial que va a afectar al modelo social del bienestar en Europa y en España.

Defensa del modelo social

Y en esa línea, "ambas organizaciones vamos a hacer una defensa a ultranza del modelo social del Estado del bienestar europeo, pero también del modelo social y el Estado de bienestar que tiene en nuestro país y las comunidades autónomas".

"Sabemos que como muy tarde de aquí a marzo de 2026, en nuestra comunidad se convocarán elecciones autonómicas", que llegarán tras "una experiencia negativa de dos años de Gobierno de la extrema derecha" en la comunidad, que Lobo ha calificado como "la etapa más negra y nefasta de la historia de nuestra comunidad desde que se constituyó el Estatuto de Autonomía".

El líder de UGT ha incidido en que Vox no solamente es "pésimo en la gestión pública, sino que lo único que han provocado es generar confrontación, división, odio".

"No queremos que se vuelva a repetir la presencia de Vox y de la extrema derecha en las instituciones de Castilla y León por eso vamos a hacer una llamada a la acción a los demócratas y a las demócratas de nuestra Comunidad Autónoma para fomentar alianzas que establezcan un cordón sanitario a Vox y a la extrema derecha en Castilla y León", ha lanzado Lobo.

"Sabemos que Vox no solamente no sabe gestionar las políticas públicas, sino que no conocen Castilla y León, no creen en Castilla y León y además están sujetos al dictado siempre de lo que les mandan desde Madrid: les consideramos okupas institucionales de Castilla y León y nos vamos a emplear con empeño y esmero para que no se vuelva a repetir lo que sufrimos en Castilla y León", ha reflexionado el líder de la UGT en la comunidad.

En el mismo sentido, su homólogo en CC OO ha incidido en que "la entrada de la extrema derecha y de los discursos de la extrema están impregnando toda la política en todo el planeta".

"Y aquí en Castilla y León, trabajaremos en pos de que no vuelvan a entrar en el Gobierno de Castilla y León. Explicaremos concienzudamente a la gente trabajadora lo malo que es para nuestra clase que gobierne la extrema derecha y esa campaña la vamos a hacer de forma permanente", ha explicado Vicente Andrés.