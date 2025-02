Crece el porcentaje de población en riesgo de pobreza en Castilla y León

El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, medido a través de la tasa Arope (por sus siglas en inglés, At Risk of Poverty or Social Exclusion), se incrementó 1,6 puntos durante 2024 hasta situarse en el 24 por ciento en Castilla y León, frente al 22,4 por ciento de 2023 y el 22,1 por ciento de 2022, según se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2023, publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística y recogida por Ical. Desde el INE recuerdan que la tasa Arope, de acuerdo con la Estrategia Europa 2030, incorpora la población que está al menos en tres situaciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo.

De esta forma, la tasa Arope mantiene a Castilla y León como la octava comunidad con más porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, pero por debajo de la media nacional que fue del 25,8 por ciento, frente al 26,5 por ciento de 2023. Las más elevadas se dieron en Andalucía (35,6 por ciento), Castilla-La Mancha (34,2 por ciento) y Murcia (32,4 por ciento). En el lado contrario, se situaron País Vasco (14,8 por ciento), Baleares (16,2 por ciento) y la Comunidad Foral de Navarra (18,3 por ciento).

Asimismo, respecto al porcentaje en riesgo de pobreza, este indicador aumentó en tres décimas en Castilla y León entre 2023 y 2024, al pasar de 18,2 a 18,5 por ciento, si bien este valor es inferior a la media nacional que fue del 19,7 por ciento. Así, las más elevadas se dieron en Andalucía (29,2 por ciento), Extremadura (27,5 por ciento) y Castilla-La Mancha (27,4 por ciento). País Vasco (9,4 por ciento), Baleares (11,3 por ciento) y Cataluña (12,9 por ciento) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.

Ingresos medios anuales

El estudio también concreta que los ingresos medios anuales netos por persona se situaron en Castilla y León en 14.940 euros (816 más que el año precedente), mientras que en España alcanzaron los 14.807 euros (725 más que en 2023). Los más elevados en 2024 se dieron en País Vasco (19.078 euros por persona), Madrid (17.275) y Navarra (17.253). Por su parte, los más bajos se registraron en Región de Murcia (11.967), Castilla-La Mancha (12.357) y Extremadura (12.421).

El informe también refleja que el 27 por ciento de los hogares de Castilla y León no tenía en 2023 capacidad para afrontar gastos imprevistos, lo que supone un aumento de siete décimas en relación a 2023. No obstante, en este apartado los niveles de la comunidad también son mejores que la media nacional, que se sitúa en el 34,9 por ciento. El INE también pone de manifiesto que el 27,4 por ciento de los hogares regionales no podía permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, cinco puntos menos que la media nacional. Además, el 8,3 por ciento de los hogares experimenta retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal, un dato que se eleva hasta el 12,2 por ciento en el conjunto del país.

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, atribuyó a la subida de los precios, en especial la de los alimentos más básicos, y a la pérdida del poder adquisitivo de los hogares, el aumento de la tasa Arope. Blanco hizo hincapié en que la comunidad presenta una tasa Arope, como de pobreza infantil o carencia en los hogares, inferior a la media del cel conjunto nacional, que alcanzó el 25,8 por ciento, frente al 26,5 por ciento de 2023. De esta forma, expresó el compromiso de la Junta de seguir trabajando para reducirla más.