Vox se queda solo en su propuesta de devolver a los menores migrantes

El grupo Vox se quedó solo en el pleno de las Cortes con su propuesta de devolver a los menores inmigrantes no acompañados a sus países de origen y en el rechazo a que la Junta les acoja en el marco del reparto realizado por el Gobierno, en una propuesta que acogió “con asco” la oposición y que el PP calificó de “contradictoria” e incluso de “ilegal.

En concreto, la propuesta de resolución de Vox, presentada por el viceporavoz Carlos Menéndez, que sí recogieron los dos exprocuradores de este grupo y ahora no adscritos, planteó que se destine una partida del Plan de Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León a convenios con los servicios de protección del menor de Argelia y Marruecos para facilitar su reintegración con sus familias.

El popular Miguel Ángel Nieto, en su turno, lamentó que Vox confunda la cooperación al desarrollo, que en otros momentos ha planteado reducir, con la inmigración y pidió que mire al Gobierno que es el competente y la Junta se limita a cumplir con uns obligación legal.

La propuesta de Vox se calificó de “racista” y de fomentar “la deshumanización” de los menores inmigrantes por Rubén Illera (PSOE), Pablo Fernández (Podemos) y Francisco Igea, mientras que Luis Mariano Santos (UPL) habló de que en el fondo quieren “levantar muros”.

“Afrontar el problema de la inmigración desde posturas simplistas no nos lo podemos permitir”, inició Carlos Menéndez (Vox), que abogó por una inmigración ordenada como recordó que se recogió en el pacto de gobierno para culpar a Fernández Mañueco de incumplirlo y provocar su ruptura.

A ello unió que la Junta alegó “obligaciones legales” para la acogida de menores migrantes no acompañados pero observó que los ‘populares’ “no son la muleta de Sánchez sino su marca azul” y subrayó que dicen que no son competentes mientras ofrecen recursos para su acogida.

En concreto, la propuesta recogida en la PNL, instó a la Junta a establecer en el marco del Plan Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, al que destina casi siete millones, una partida destinada a la formación y cooperación técnica con los servicios de protección del menor de Marruecos y Argelia al objeto de facilitar la reintegración con sus familias de los menores extranjeros no acompañados residentes en la Comunidad de Castilla y León y, en su defecto, a la asunción de la tutela de los mismos por los correspondientes servicios de protección al menor de su país de origen o residencia habitual.

Asco y vergüenza

El popular Miguel Ángel Nieto estimó que Vox debe dirigir la critica al Gobierno y no “disparar contra la Junta” que no tiene competencias y cumple con una obligación legal y argumentó que el Plan Director al que apelan es estratégico y se distribuyen los recursos cada año. También, alegó que Argelia y Marruecos no están en el citado plan director.

Nieto manifestó que la ayuda al desarrollo debe garantizar los derechos humanos y ayudar a personas vulnerables y precisó que no se puede obligar a ningún estado a tutelar a menores que no están en su territorio. “Confunden cooperación al desarrollo con inmigración, rozan el disparate y la ilegalidad”, zanjó el popular.

“Después de escuchar su intervención, sigue costando usted mucho”, aseveró el socialista Rubén Illera, que acusó a Vox de “deshumanizar” a los migrantes sin importar origen o edad, aseguró que este tipo de propuestas ignora la integración y el arraigo que beneficia al tejido social de la Comunidad.

Illera acusó a Vox de propiciar “discursos de odio”, recordó que su devolución les pone en riesgo y censuró que se amparen en la cooperación al desarrollo para sus “delirios racistas”, para pedir la unión contra ese tipo de propuestas ante una Comunidad “solidaria y de acogida”.

“Es una iniciativa que presenta su esencia”, manifestó Luis Mariano Santos (UPL), que afirmó que la realidad es que los menores que llegan huyen de situaciones extremas como la guerra, el hambre o la trata y apostó por un enfoque integral y coordinado con diversas medidas transversales para prepararles para el mercado laboral y no mantener la situación de vulnerabilidad.

Por último, manifestó que no ve a Vox como “interlocutor válido” ante la posición mantenida con los inmigrantes que llegaron a Villaquilambre y pidió que se desautorice a sus concejales en ese municipio para “volver a una senda más útil para la sociedad”.

“Lávese la boca para hablar del señor Abascal que lleva desde los 18 años luchando por la libertad”, replicó Carlos Menéndez a Pablo Fernández, para afirmar que quieren “proteger fronteras y no levantar muros”, como indicó el procurador de UPL. Al PSOE manifestó que la realidad es que “Sánchez dio ordenes a Feijóo y éste a Mañueco para acoger inmigrantes y ahora Feijóo se queja de que Sánchez no los reparte en Cataluña”.

En tal sentido, manifestó que la solución no es el reparto de los menores, cuyo termino de menas señaló a Igea que está reconocido por algunas onegés, afirmó que la solidaridad no es excusa para hablar del ordenamiento jurídico e insistió en acabar con el efecto llamada y acabar con las mafias. “Por muchos que ustedes griten la realidad que hemos visto en Europa les va a arrastrar en España y en Castilla y León”, remató.