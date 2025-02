En las últimas semanas, Karla Sofía Gascón se ha visto envuelta en polémica, debido a una serie tweets ofensivos de carácter racista y anti-musulmanes. Por este motivo, la plataforma de streaming Netflix apartaba a la española de la campaña de promoción del filme Emilia Pérez, el que protagoniza.

Karla Sofía Gascón: ausente en los Premios Goya y presente en los discursos / Europa Press

De hecho, tampoco estuvo invitada a los Premios Goya, aunque su ausencia estuvo muy presente tanto en la alfombra roja como en la gala. El director español, J. A. Bayona, mostraba conmoción y tristeza con lo sucedido ante los micrófonos de EFE: “Ha cometido muchos errores, los mensajes son inexcusables, pero es cierto también que seguramente no estaba preparada para todo lo que ha vivido o no ha estado bien asesorada. La tolerancia va acompañada también de la compasión y me da la sensación de que está siendo linchada”. El actor malagueño, Antonio Banderas, prefería tirar de veteranía ante los micrófonos de dicho medio (EFE), apelando a la serenidad: "Debemos calmarnos y ver cómo termina todo esto".

Turismo y desconexión por Castilla y León

El mismo día de celebración de los premios de la Academia del Cine Español y lejos de Granada, Gascón disfrutaba tranquila y serena de un fin de semana en familia por una ciudad castellanoleonesa llena de encanto. Además, de su patrimonio histórico, cultural y su rica gastronomía.

La actriz Karla Sofía Gascón se refugia de la polémica en esta ciudad castellanoleonesa, ¿sabes de cuál se trata? / TVE

De este modo, la actriz elegia la ciudad de León para desconectar del complicado momento profesional en el que se encuentra. Fue el programa de Ane Igartiburu, D’Corazón, quién desvelada y “cazaba” a la protagonista de la película Emilia Pérez.

En la fotografía mostrada en el espacio de TVE, podemos ver a Karla Sofía Gascón frente a la monumental y espectacular Catedral de León. Según comentó el programa “disfruto de la gastronomía leonesa, como las tapas y pinchos del Barrio Húmedo” y “estuvo muy relajada y abrigada”.

Sin duda, unos días de desconexión y reflexión en los que Castilla y León ha sido refugio.