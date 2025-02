Sonia Lalanda dice que no le han notificado aún su suspensión

Sonia Lalanda calificó ayer a Vox de "picadora de carne" y aseguró que todavía no había recibido notificación alguna sobre su suspensión de militancia, de la que aseguró haberse enterado por los medios de comunicación. Además, explicó que se trata de un acto administrativo recurrible y lanzó un aviso a su formación: "Puedo coger el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional e ir al juzgado a defenderme, pero no tengo notificación alguna".

En su comparecencia de este viernes para explicar su situación, Lalanda, que no piensa entregar el acta municipal, indicó que el pasado mes de octubre se le abrió expediente porque el partido no estaba de acuerdo con una serie de publicaciones en sus redes sociales en los que mostraba "su disconformidad con lo que estaba ocurriendo en el partido. La denuncia fue de María Ruíz, la vicesecretaria nacional de Organización", apuntó.

Asimismo, Lalanda aseguró que le ordenaron retirar una publicación en el que hablaba de recuperar a Espinosa de los Monteros, pero ella decidió no borrarla. "Entré en política libremente y defiendo mis ideas de esa manera", afirmó. "Con todo eso se me abrió expediente, son dos faltas leves, pero como soy cargo público es una falta grave lo que supone seis meses de suspensión de militancia y apartarme de la representación del partido como cargo público", agregó. Posteriormente, afirmó que presentó un recurso de reposición, que dice, fue ratificado y posteriormente otro de alzada ante el Comité Ejecutivo Nacional, "que es lo que se ha resuelto ayer (por el jueves)". Además, reconoció haberse enterado por los medios de comunicación de su suspensión y manifestó que se trata de un acto recurrible, pero de momento no tiene "notificación alguna". n