Sonsoles, la primera paciente de HIFU: "Me quito el sombrero"

La primera paciente en recibir tratamiento con el nuevo equipo de Ultrasonido Focalizado de Alta Intensidad (HIFU) en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Sonsoles de Nogal, participó hoyen un coloquio con los profesionales que la trataron para valorar la nueva herramienta. "Tenemos una sanidad que yo me quito el sombrero. Olé", manifestó, visiblemente emocionada y con ganas de transmitir la alegría que le ha devuelto el tratamiento.

Deshecha en agradecimientos, a los profesionales y a la Junta de Castilla y León, por haber gozado de esta oportunidad, Sonsoles reconoció que pasar por esta experiencia representa uno de los días más felices de su vida. "Yo no era consciente ni siquiera de lo que el temblor me invalidaba hasta que me han intervenido. No podía ni coger un vaso, ni pintarme, ni llevar un plato. No me dejaban tocar ni una bandeja", relató en declaraciones recogidas por Ical en el Salón de Actos del Hospital de Salamanca.

La paciente aludió a sus problemas para atender al público e incluso para coger un simple papel e hizo referencia a la "gran sensación de inseguridad" que esta situación le comportaba. "Yo ahora soy feliz porque se me ha dado la oportunidad de hacer cosas que no podía hacer. Estoy feliz, encantada con el equipo y con la Junta por darme la oportunidad", reflexionó, tras la intervención del grupo de profesionales que la atendió, sobre quienes sostuvo que "se nota que es un equipo, porque hay una complicidad entre ellos que se transite al paciente".

El acto estuvo conducido por la gerente del Hospital de Salamanca, Carmen Rodríguez Pajares, quien agradeció haber podido incorporar"de forma exitosa" esta tecnología y se puso a disposición de los pacientes para acoger nuevos casos. "Estamos emocionados por esta innovación. Nos hemos volcado en integrar esta tecnología como centro de referencia regional para el tratamiento de trastornos del movimiento, incluido el parisinos porque, al final, se trata de mejorar la vida de los pacientes", añadió.

Eficaz y segura

Al acto también asistió el presdiente Alfonso Fernández Mañueco, quien insistió en que esta tecnología constituye una "revolución" para el tratamiento de las personas con parkinson o temblor esencial, y que logra un porcentaje de curación de entre el 80 y 90% en pacientes seleccionados a través de técnica "eficaz, segura y no invasiva".

Así, explicó, a través de la utilización de ultrasonidos de alta frecuencia que son guiados en tiempo real por imágenes de resonancia magnética, se logra "reducir riesgos quirúrgicos y tiempo de estancia hospitalaria", ya que el paciente "obtiene resultados visibles inmediatos y sus síntomas desaparecen".