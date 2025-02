Gallardo denuncia "zancadillas" desde la dirección nacional de Vox

El exportavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García-Gallardo, denunció hoy las "zancadillas" que desde la dirección de la formación le han ido poniendo en los últimos dos años, desde la presentación del protocolo antiaborto cuando era vicepresidente de la Junta que finalmente no salió adelante, y reveló que su partido le apartó de las negociaciones directas como parte del Gobierno autonómico de Castilla y León tras aquella polémica.

En una entrevista concedida al programa "Herrera en Cope" recogido por Ical, García-Gallardo denunció además una "guerra sucia" desde la dirección de Vox para desprestigiarle tras su marcha, y señaló directamente al secretario general del partido, Ignacio Garriga, como causa final de su marcha por tratar de chantajearle al intentar obligarle a firmar la expulsión de los procuradores Ana Rosa Hernando y Javier Teira.

García-Gallardo inició la entrevista señalando su deseo de que "Vox triunfe, sea fuerte y tenga cada vez más apoyos" y reiterando que no comparte la iniciativa de los dos procuradores, uno de ellos por abanderar una democracia interna con la que el exvicepresidente de la Junta no está de acuerdo porque "suficientes luchas cainitas hay en los partidos para abordar unas primarias", y otra por querer constituir una plataforma para abandonar en la Eurocámara el grupo Patriotas y volver al ECR.

"Comparto el proyecto de Santiago Abascal de construir un gran espacio de derecha alternativa para desafiar las decisiones de los burócratas de Bruselas", mantuvo García-Gallardo, en una declaraciones recogidas por Ical en las que, no obstante, criticó que Vox se esté "dando con un canto en los dientes" por obtener un 15% de la representación electoral cuando sus socios en Europa "tienen éxito".

"No íbamos a transigir"

El exvicepresdiente negó que no estuviera de acuerdo con la decisión de romper con el PP en los gobiernos autonómicos tras la crisis migratoria del pasado verano: "Dije que no íbamos a transigir" con la decisión de aceptar menores migrantes y "me mantuve firme", dado que "reiteré que íbamos a dimitir y que renunciaríamos al poder si se transigía" desde los gobiernos del PP. n