En las últimas horas, el nuevo logo promocional de la Junta de Castilla y León se ha vuelto viral. No es desconocido que las estrategias de marketing y promoción de la Comunidad Autónoma suelen dejar mucho que desear, apuntan los expertos. Una de los últimos logos que causó sensación, y no para bien, fue el de Turismo, en el que la calidad del montaje y el diseño ‘pecaban’ de lo mismo.

El polémico logo de Castilla y León: ¿dónde va realmente el acento y quién “sabe a lechazo”? / Newtral

“Es susceptible de cambio”

La imagen se encontraba en un borrador de un decreto destinado a regular las actividades relacionas con turismo. En ese boceto se podía ver un árbol, dos estrellas, el logo de la Junta de Castilla y León y el nombre de la campaña. ¿Cuál fue realmente el problema? La calidad del diseño, ya que aparecían imágenes de baja calidad y mal recortadas. Todo eso se sumaba a un diseño demasiado pobre para una iniciativa autonómica.

El polémico logo de Castilla y León: ¿dónde va realmente el acento y quién “sabe a lechazo”? / Junta de Castilla y León

Desde la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, responsable del decreto, aseguraban que “era un borrador” y que el diseño constituía una “producción propia y cero coste a terceros”. En un comunicado emitido desde Cultura, remarcaban que “no habían pagado nada” y que lo mantenían ya que se trataba de un borrador y, por tanto, “era susceptible de cambio”.

Argumentaban, asimismo, que el logo “se había incluido para completar el expediente y tramitar el borrador” y, para completar la explicación, la Consejería regida por el catedrático Gonzalo Santonja remarcaba que “serían las empresas las que tendrían que identificarse como tal”.

Castilla y León, ¿Excelente?

No es la primera vez, sin embargo, que la imagen de una campaña promocional y las posteriores explicaciones que dan las administraciones y entidades no convencen a los castellanos y leoneses. Ya en septiembre de 2023, la Junta de Castilla y León volvía a incendiar las redes sociales con su nuevo logo: “Castilla y León Excelente”.

“El verde simbolizaba la naturaleza; el marrón, el patrimonio monumental; el azul, el cielo y el agua y, por último, el granate, los vinos de la tierra”, comunicaban desde la Junta. Unas explicaciones que no convencieron a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, que mostraron su rechazo ante este logotipo, ya que no “resaltaba las fortalezas como Comunidad, ni sorprendía al turista, ni mucho menos conocer el desino”. Poco menos de un mes más tarde, tuvo que ser retirado.

El polémico logo de Castilla y León: ¿dónde va realmente el acento y quién “sabe a lechazo”? / El Español

El acento de León y el lechazo de Segovia

La última vez en la que se ha visto envuelta ha sido a causa de un acento y el lechazo. A través de las redes sociales, un internauta se hacía eco del cartel promocional que tienen colgado de Castilla y León en la Estación de Atocha de Madrid: “Castilla y Léon sabe a lechazo”, se puede leer. La tilde varió de letra. Y da la impresión de que la palabra pierde fuerza, garra.

De este modo, lo que desató la ‘furia’ de las redes no era el aspecto del cartel, sino la tilde de León. Aunque nadie está libre del error, la falta de ortografía es impropia de una campaña de estas magnitudes, pues afea y empequeñece la imagen de la Comunidad Autónoma fuera de sus fronteras. Además, tanto la lectura como la visualización del mensaje no es fácil, ya que la tipología de la letra elegida no resalta y está delineada. La gran pregunta que se hacen los internautas es sencilla: si un logo y una campaña suele pasar una revisión exhaustiva por varios ojos y manos, ¿por qué en ésta nadie vio el fallo en el acento?

¿Se trata de una estrategia de marketing por parte de la Junta de Castilla y León? No lo parece. ¿Los leoneses tienen derecho a enfadarse…o reírse? Sí lo parece. Mientras tanto, disfrutemos de la riqueza gastronómica, artística y cultural, que es amplia.