CC OO y UGT cargan contra la “antipolítica” que tumbó el decreto ómnibus

Alrededor de 300 personas, a pesar de la intensa lluvia, salieron hoy a la calle en Valladolid en una concentración de carácter autonómica, mediante la cual cargaron contra la “antipolítica” que tumbó hace diez días el decreto ómnibus, una situación, añadieron, que “no puede salir gratis bajo ningún concepto”, tal y como coincidieron los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Vicente Andrés y Óscar Lobo, respectivamente, organizaciones que convocaron la movilización. Aunque admitieron que están “de celebración” porque la situación “se ha revertido”, con la aprobación de un nuevo decreto (que aún debe ser convalidado por las Cortes Generales), afearon el proceso “negativo” en el ámbito político.

“Por causar esa derrota al Gobierno se votó en contra del avance social; y eso es lo que no podemos aceptar y el motivo por el que hemos mantenido esta movilización. Si para golpear al Gobierno hay que golpear a miles de ciudadanos y ciudadanas, estamos en un país de locura, en un conflicto social de larga duración, porque no vamos a consentir que se juegue con los derechos de la gente”, advirtió Vicente Andrés, minutos antes de iniciarse el acto, bajo el lema ‘Con los derechos de la gente no se juega’, en la plaza Fuente Dorada.

El líder de CCOO recordó que con el voto en contra a ese decreto, el PP y “la extrema derecha” provocaron la “caída” de las pensiones, las ayudas al transporte, frenar los desahucios, las ayudas a la dana”. “Se había caído la España social y de avance. Hoy, una semana después de la convocatoria de esta movilización, afortunadamente se ha revertido la situación y se van a mantener esas ayudas y el escudo social”, celebró.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Óscar Lobo, participan en una concentración para reivindicar que no se juegue con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. / Leticia Pérez/Ical

Andrés hizo un llamamiento a la “política de este país” para que cambie “su forma de actuar, de proceder, que piense en los ciudadanos y las ciudadanas y no solo en el poder por el poder”. Un mensaje que lanzó a la oposición, pero también al Ejecutivo, que “tiene márgenes de mejora para sacar las cosas adelante”.

Por su parte, Lobo, en su primer acto público tras su elección como secretario autonómico de UGT esta semana en Zamora, defendió que esta concentración es un “ejercicio de higiene y responsabilidad democrática” ante lo acontecido en el Congreso de los Diputados. “No puede salir gratis bajo ningún concepto, porque se estaba jugando con los derechos de la gente, de los trabajadores. Esta protesta es una llamada de atención para que no volvamos a ser rehenes, es una llamada de atención contra la antipolítica y para que primen los intereses generales sobre los de oportunismo político y de los partidos”, sintetizó.

Pero también, añadió, consideró que es una “cuestión de fondo”, ya que “no es casualidad que las derechas, en alianza”, hayan votado en contra del impuesto contra las energéticas, que “realmente sólo beneficia a unos pocos”, además de “tumbar” el propio decreto ómnibus. “No es una casualidad”, incidió Lobo, “precisamente en el país que más crece de la Unión Europea, que está generando empleo y tiene las cotas de empleo más bajas de los últimos años y donde los beneficios empresariales están alcanzando cotas históricas. Es el momento del avance, del progreso y de conseguir más derechos y más escudos sociales”.

Movilización de advertencia

Ambos responsables sindicales coincidieron también en que la de este domingo se trató de una “movilización de advertencia”, ya que en un “futuro próximo están en juego asuntos relevantes”, como la reducción de jornada a 37 horas y media, “una revolución del mundo del trabajo”, según planteó Andrés. Al respecto, manifestó que “hace 41 años que la jornada laboral es de 40 horas semanales”. “Estamos ante la oportunidad de dar un avance social importante. Nada tiene que ver la España del 2025 con la de 1985”, justificó.