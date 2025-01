El obispo de León cree que los abusos sexuales están afectando a las vocaciones

El obispo de León y presidente de la Comisión para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Ángel de las Heras, ha señalado que los casos de abusos sexuales en la Iglesia han afectado a las vocaciones, ya que han dañado la "credibilidad" de la institución.

"Sí, creo que ha afectado, lógicamente, cuando se pone en evidencia el fallo, un pecado y un delito, como es el de los abusos, eso afecta a la credibilidad de una institución. Sin embargo, yo creo que ahora ya hemos dicho lo que teníamos que hacer, ya creo que estamos dando los pasos que debemos dar y construir una realidad distinta con la atención y el cuidado y la reparación de todas las víctimas, una reparación integral", ha señalado De las Heras en una entrevista concedida a Europa Press.

A dos semanas de la celebración del Congreso de Vocaciones, que tendrá lugar del 7 al 9 de febrero del 2025 en el pabellón Madrid-Arena, Luis Ángel De las Heras ha precisado que hay mucha variedad de vocaciones y ha advertido de que, lo primero que hace falta son "vocaciones para cristianos".

Transmitir el mensaje cristiano

"Sí que necesitamos vocaciones para cristianos, eso es lo primero, y por lo tanto, pues la invitación al encuentro con Jesucristo, porque tampoco se trata de tener vocaciones para aumentar los números de la Iglesia, ese no es el objetivo, para nada. Pero sí que transmitir que el mensaje cristiano es un mensaje que da sentido a la vida", ha explicado.

Así, ha aclarado que cuando se habla de vocaciones no es solo ir "a un convento de clausura". "Hay vocaciones al matrimonio, a la familia, al diaconado permanente, al presbiterado, a la vida consagrada, como religiosos, como religiosas, como contemplativas, como vida activa, en fin, hay una variedad muy grande", ha destacado.

Preguntado por la negativa de un párroco de Segovia a dar la comunión a una pareja homosexual, el obispo de León considera que "no es un tema de discriminación" aunque también ha dicho que "no hay que señalar a nadie".

"Yo reitero que no es un tema de discriminación por la orientación sexual", ha aclarado, al tiempo que ha precisado que "es algo que afecta a todos los cristianos" y que tiene que ver con la determinada manera de vivir a la que invita la Iglesia. "Eso lo tiene que hacer cada uno también por su propia conciencia", ha señalado.

En todo caso, considera "llamativo que sea público el decir que unas personas no pueden acercarse". "Eso puede parecer un señalamiento, pero no debe ser, no hay que señalar a nadie", ha añadido. También ha apostado por ir haciendo desde la Iglesia "un camino" con estas personas "que quieren participar".

Respecto a las terapias de conversión, De las Heras ha asegurado que desde la Iglesia ya se ha mostrado el rechazo a las mismas. "Nosotros no queremos las terapias de conversión y, desde luego, pues no estamos por ellas", ha puntualizado, remarcando que "la única conversión" que deben proponer es "ser un poco más como Jesús de Nazaret".