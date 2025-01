La influencer extremeña que pone a parir a estos vecinos de Castilla y León

Se llama Merche Gutiérrez y es una influencer extremeña. Si no la conoces, te damos más datos: vive en Valladolid desde hace siete años y suele mostrar en sus redes sociales situaciones diarias cotidianas de cualquier madre con hijos. Cuenta con 182.000 seguidores en Instagram, casi el doble en Facebook y más de 800.000 en TikTok. Sin embargo, puede que en Valladolid la quieran un poquito menos a partir de hoy por uno de sus últimos vídeos en los que ironiza con gracia -para algunos- sobre el carácter vallisoletano.

Aunque lo hace siempre desde el sentido del humor y con ironía, a muchos castellanos no les ha hecho ninguna gracia: "¿Estúpidos, raros y rancios los vallisoletanos? Qué vaaaa, lo que pasa es que tienen frío".

La influencer Merche. / Instagram

Merche sigue con su discurso: "Tras un estudio día a día y hora a hora, ya tengo la conculsión: ¡Cómo van a hablar si se levantan a 8 grados bajo cero! ¡Si abren la boca se le congelan hasta las arterias!", bromea.

"Nadie responde por la calle"

La influencer cuenta que cuando camina por la calle o entra en algún establecimiento ella da los buenos días educadamente. Sin embargo, "nadie responde, solo se escucha el cri-cri de fondo". Y añade: "Oye, que lo mismo coincide que me he cruzado con todos los sordos del pueblo o que todos llevan cascos puestos... pero no, no son estúpidos ni desaboridos, solo tienen el culo encogido por el frío".

Reacciones: contra las etiquetas

Era de esperar. Una declaración de intenciones a lo "Ocho apellidos vascos" hiere sensibilidades a pesar de que el tono de fondo siempre sea el humor. Algunos seguidores le siguen el juego: "Llevo once años viviendo allí y siempre me había hecho esa pregunta, me has despejado las dudas". Otra añade más ironía al asunto: "Entonces, ¿en verano sí saludan o tampoco?". Hay más: "No olvides la niebla, lo mismo oímos el buenos días pero no sabemos de dónde viene" o "soy vallisoletana de ascendencia gallega y en Galicia hace más frío, yo sigo saludando a la gente con una sonrisa".

Por supuesto, hay quien reprueba las etiquetas: "¿Pero vosotros en qué sitios de Valladolid os movéis? Yo soy de allí y no somos así". Otro comenta que "Valladolid y los pucelanos son lo mejor de España pero hay gente que no está preparada para asumirlo" mientras que otro seguidor plantea que "los tópicos y etiquetas hacen mal, no sé de qué Valladolid habláis".