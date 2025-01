Carlos Martínez ofrece a Mañueco pactar los presupuestos de Castilla y León

El secretario general electo del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ofreció hoy al presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que acepte su “mano tendida” y se sienten “seriamente” para pactar unos nuevos presupuestos para la comunidad que permitan dar estabilidad a este último año de legislatura y no se abrace permanentemente a la "extrema derecha". “Lamentablemente, estoy convencido de cuál va a ser su respuesta: más sanchismo”, sentenció.

“Ni más sanchismo, ni más revanchismo”, apostilló Carlos Martínez, que mantuvo este lunes un encuentro con la militancia del PSOE de Burgos. Sus palabras se producen después de que Fernández Mañueco afirmara en la clausura de la Junta Directiva Autonómica del PP que el nuevo proyecto político de los socialistas de Castilla y León era “más sanchismo”. Sin embargo, el también alcalde de Soria apostó por centrarse en los problemas de los ciudadanos. “Menos política de tuit, menos agresiones, menos crispación y más soluciones”, dijo.

De esta forma, el nuevo líder del PSCyL, que reconoció que el nuevo rearme ideológico está “inacabado”, recordó al presidente de la Junta que su propuesta política será “más sanchismo para Castilla y León” si eso quiere decir más inversión, financiación autonómica o subida de las pensiones y el salario mínimo. Por ello, lamentó que se dedique a “tirar por tierra” la oferta de negociar unas nuevas cuentas para un “año clave” que permitan a la Comunidad salir en una “posición preferente” para recibir los fondos europeos de la nueva programación.

En ese sentido, Carlos Martínez argumentó que la sociedad de Castilla y León está demandando respuestas a lo que sucede en Gaza, Ucrania, pero también en Bruselas o en la Comunidad, por lo que le afeó que actúe permanentemente como “el ariete contra el Gobierno”. Por ello, aseguró que los socialistas van a dar ese “viraje” a las políticas que merece la Comunidad, pero reconoció que para ello tienen que haber “alguien al otro lado”.

Por tanto, Carlos Martínez aseguró que el PSOE de Castilla y León, que celebrará su XV Congreso el 22 y 23 de febrero en Palencia y antes del verano las citas provinciales, ofrece “estabilidad”, un “proyecto político serio”, “riguroso” y que atienda los "viejos" problemas no resueltos y haga frente a los nuevos, que a su juicio exigen “alzar la voz en Europa” ante la llegada de los “caciques del siglo XXI” y el alza de la “extrema derecha” y los “populismos”, informa Ical.

Finalmente, Carlos Martínez insistió en pedir “perdón” por la polémica imagen del "papa móvil", que insistió es un “error” y que el PP utiliza como una “salida de tono” y un “casus belli”. No obstante, insistió en que la sociedad de Castilla y León es “inteligente” y no va a correr detrás de una “liebre de trapo”. “No nos vamos a distraer”, sentenció en una Comunidad que para él no es el “cortijo de nadie”, tampoco de la derecha.