La nueva jueza del caso de Esther López se da 72 horas para decidir si envía o no a prisión preventiva al único investigado

La nueva jueza del caso de Esther López, la joven de Traspinedo (Valladolid) que desapareció y fue hallado muerta en enero de 2022, se dio 72 horas para decidir si envía o no a prisión preventiva al único investigado, Óscar S. De esta forma lo trasladó a las partes tras la vista celebrada hoy, después de que el jueves tomara posesión del cargo y sea la tercera magistrada al frente.

Óscar S. entró por el garaje en un coche camuflado y con presencia de familiares y amigos de Esther a la puerta. Su abogada, Ana Pérez, señaló que se les ha convocado de urgencia y explicó que la acusación “ha pedido el cambio a una medida de prisión provisional con el argumento, parece ser, de riesgo de fuga ahora, después de tres años de instrucción”.

Desde su punto de vista, Óscar S. “ha cumplido fielmente sus obligaciones de comparecer todos los lunes, tiene el pasaporte retirado y no tiene ninguna intención de no acudir a un juicio si es que hay un juicio”. “En esto también era él el interesado en que, de una vez, se sepa lo que ha pasado y se sepa su participación en esos supuestos hechos”, explicó.

Pérez sostuvo que la jueza se ha dado 72 horas para resolver y la defensa ha pedido “que se mantenga la medida que está en vigor”. “No entendemos esta comparecencia, que ya llevamos unas cuantas, que esto es lo único que está también cargando sobre nuestro propio cliente por el hecho de tener que soportar también esta presión fuera”, dijo, para confiar en que la titular del juzgado mantenga la medida cautelar acordada.

También señaló que la Fiscalía no ha pedido cambios en torno a la prisión provisional o no del investigado, y “lo único que ha alegado es que en su día ellos pidieron una medida de fianza, una prisión provisional con fianza”. “Luego, en el auto la juez dijo que no, que con la medida cautelar de comparecer era suficiente, y la Audiencia Provincial lo confirmó hace un año”, comentó.

También rechazó que la jueza haya interpuesto una fianza a Óscar S., sino “unas medidas que se solicitan, como en todos los procedimientos judiciales, para asegurar, en caso de que hubiera un juicio, sus responsabilidades civiles”, y que en este caso superaban los 200.000 euros, en un plazo que sigue su trámite. “Nos quedamos exactamente igual que ayer, exactamente igual que antes de ayer. Exactamente igual que hace tres años, si queréis ya alargarlo. No hay ningún cambio. Esta comparecencia no debería haberse celebrado, pero entendemos también que la jueza acaba de tomar posesión, ha visto un escrito encima de su mesa y nos ha convocado. Óscar se va a su casa y nosotras a trabajar, que es nuestra obligación”, apuntó la letrada.

Decisión “surrealista”

Por su parte, Inés López, hermana de Esther, confirmó que la decisión se tiene que resolver “en tres o cuatro días”, pero tacha de “surrealista” que “hoy le dejen irse a su casa” y carga contra la Fiscalía por no solicitar el ingreso en prisión antes que la acusación

“Es surrealista que le traigan en un coche y le metan por atrás con protección, porque para entrar por aquí delante no tiene narices, pero para irse a tomar lo que sea algún sitio sí”, subrayó.

A su juicio, “el asesino” de su hermana “hoy no tenía que haberse ido a su casa”. “Ya sé que hay juicios a los que ha entrado en libertad el asesino y ha salido, obviamente, en un furgón, pero que la ley no contemple el dolor que está pasando a la familia, el miedo, la angustia y el que no podamos poner un pie en nuestra ciudad por miedo a encontrárnoslo, es surrealista, es demoledor”, reflexionó, en declaraciones recogidas por Ical.