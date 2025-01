Pingüinos 2025: programa de actividades de la concentración motera de Valladolid

Tras las actividades del jueves, la concentración de motos 'Pingüinos' de Valladolidafronta sus días grandes. Cerca de 8.000 moteros participan en esta concentración motera invernal que celebra en Valladolid en 2025 en su edición número 42.

GALERÍA | Los primeros "pingüinos" llegan a Valladolid: arranca la concentración motera / Ical

VIERNES 10 DE ENERO

10:00 A 23:00 H.

Apertura de inscripciones y recogida de alimentos “Operación Kilo”

12:00 A 22:00 H.

Degustación de “Caldo y Café Pingüinero”.

12:00 A 22:30 H.

Entrega de copa y piñones para la fiesta de Nochevieja y Año Nuevo Pingüinero.

13:00 A 14:30 H.

Vermut – DJs (Plaza Pingüinos) a cargo de los diferentes puntos de restauración

16:30 H.

Excursión turística a Mojados + Aperitivo degustando “Alimentos de Valladolid” + Exhibición FMX Free Style a cargo de los mejores pilotos internacionales de esta disciplina, Maikel Melero, Jose Mincha y Francis Costelo formando el Team FLYXTREME, y Narcis Roca

19:30 H.

DJs - Plaza Pingüinos

21:15 H.

Concurso “Alimentos de Valladolid”- Escenario/Plaza Pingüinos.

21:30 H.

Concierto musical Plaza Pingüinos por Rock and Roll Circus

00:00 H.

“FIESTA DE NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO PINGÜINERO”

Campanadas con los 12 piñones y brindis con “espumoso de Castilla y León”

00:15 H.

Concurso “Alimentos de Valladolid”- Escenario/Plaza Pingüinos.

00:30 H.

Concierto musical con la actuación de “Los del Lío”.

SÁBADO 11 DE ENERO

07:00 A 11:00 H.

“Desayuno Pingüinero”

10:00 A 23:30 H.

Apertura de inscripciones. Recogida de alimentos “Operación Kilo”

12:00 A 23:00 H.

Degustación de “Caldo y Café Pingüinero”

12:00 H.

DESFILE de BANDERAS 2025 a Valladolid

12:30 H.

Recibimiento de las autoridades Paseo de Recoletos de Valladolid.

Exhibición FMX Free Style a cargo de los mejores pilotos internacionales de esta

disciplina, Maikel Melero, Jose Mincha y Francis Costelo formando el Team

FLYXTREME, y Narcis Roca

12:00 A 14:00 H.

“DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA”. Acera de Recoletos. Aperitivo para inscritos ofrecido por Asociación Hostelería de Valladolid

12:00 A 23:00 H.

Degustación de “Caldo Pingüinero”

12:00 A 23:00 H.

Degustación de “Café Pingüinero”

14:30 H.

“Vermut Motero” DJs - Plaza Pingüinos

18:00 H.

Centro Comercial Vallsur (Valladolid). Exhibición FMX Free Style a cargo de los mejores pilotos internacionales de esta disciplina, Maikel Melero, Jose Mincha y Francis Costelo formando el Team FLYXTREME.

19:00 A 23:00 H.

“Cena Pingüinera”

19:30 H.

Música/DJ – WHO IS IN DA HOUSE - Plaza Pingüinos.

20:00 H.

DESFILE de ANTORCHAS - Finalización en la Acera de Recoletos de Valladolid.

20:30 H.

Homenaje a los motoristas fallecidos - Pistas deportivas Acera de Recoletos (Valladolid)

21.15 H.

Concurso “Alimentos de Valladolid”- Escenario/Plaza Pingüinos

21:30 H.

Concierto musical Plaza Pingüinos a cargo de “Hijos del Tercer Acorde”

23:15 H.

Concurso “Alimentos de Valladolid”- Escenario/Plaza Pingüinos

23:45 H.

"Ráfagas al Cielo" - Vídeo Homenaje a los motoristas fallecidos en 2024

00:00 H.

Quema de Falla Pingüinos 2025

00:15 H.

Concurso “Alimentos de Valladolid”- Escenario/Plaza Pingüinos

00:20 H.

Sorteo Moto - Mundimoto

00:30 H.

Concierto musical Plaza Pingüinos “SEGURIDAD SOCIAL”