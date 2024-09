El PSCyL presenta alegaciones contra el acuerdo de la Mesa de las Cortes para reducir sus interpelaciones

La secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Rosa Rubio, anunció que los socialistas han presentado hoy en el registro del Parlamento autonómico un documento que recoge sus alegaciones contra el acuerdo de la Mesa de las Cortes del pasado lunes, 26 de agosto, por el cual PP y vox acordaron “sin informe jurídico, base legal ni argumentos” para reducir el número de interpelaciones del Grupo en el próximo periodo de sesiones. Asimismo, presentaron otro escrito en el cual, por sexta ocasión, reclaman el informe de los servicios jurídicos de la cámara sobre las incompatibilidades de los procuradores que desempeñen sus funciones en régimen de dedicación exclusiva.

Sobre la primera de sus peticiones, Rubió subrayó que “es inaceptable que no se respete lo establecido en el reglamento”, que a su juicio “no deja lugar a dudas”. Así, señaló que el artículo 152.2 recoge que el cupo de interpelaciones de cada grupo parlamentario está en función del número de procuradores, con una intervención por cada tres. “Como tenemos 28 procuradores, nos corresponden diez en entre septiembre y diciembre, y ellos han reducido el número hasta seis. Quieren recortar nuestro derecho a ejercer la oposición a Mañueco, quieren callarnos, coartarnos y amordazarnos, pero no se lo vamos a permitir”, avanzó.

En ese sentido, en declaraciones recogidas por Ical aseguró que si no se tienen en consideración las alegaciones hoy presentadas en el registro, recurrirán al Contencioso-Administrativo, ya que para avalar la decisión del pasado lunes “no existía ningún informe jurídico” y “se dio por buena sin ningún argumento, más allá de que los plenos durarían menos”. “A los plenos no venimos mirando el reloj, sino a defender los derechos de los castellanos y leoneses. No queremos más ni menos que lo que nos corresponde”, exigió.

Por ello, consideró “un atropello” a los derechos de los socialistas y al propio reglamento de las Cortes la “intolerable" decisión, ante la cual solicitan “la reconsideración y anulación”. “Exigimos una resolución motivada, expresa, que sostenga la decisión que se tome. Están haciendo un uso torticero de su mayoría para amordazar al Grupo Parlamentario Socialista y no se lo permitiremos”, defendió, antes de aclarar que la única limitación que estable la normativa es que cada grupo parlamentario no puede realizar más de tres intervenciones por pleno.

Dedicación exclusiva

Respecto al segundo documento hoy registrado, Rubio calificó de “vergonzosa” la “dejadez, desidia y opacidad” de la Mesa, presidida por Carlos Pollán, a quien reclamó un “ejercicio de información y transparencia” al que “·están obligados”. Al respecto, recordó que anteriormente los socialistas han reclamado por escrito ese informe jurídico hasta en cinco ocasiones (el 22 abril de 2021, el 3 diciembre de ese mismo año, el 30 de septiembre de 2022, el 9 de enero de 2023 y el 5 de febrero de 2024). Además, aseguró que verbalmente lo han solicitado en otras dos ocasiones, el 25 enero y el 8 de marzo de este mismo año. “Es inadmisible que siga sin emitirse un informe solicitado hace más de tres años”, ratificó.

Al respecto, apuntó que con la marcha del exportavoz del PP en las Cortes, Raúl de la Hoz, a comienzos del verano, ha trascendido que, además de su sueldo de dedicación exclusiva al Parlamento, cobraba 40.000 euros al año como abogado, y se preguntó su esa situación se ajusta a derecho.

La socialista lamentó que el parlamento de Castilla y León sea “el único” que “no regula de forma clara esa situación, ni es transparente ni emite lo informes solicitados”. “Es muy necesario e importante que ese informe se emita porque podrían colisionar ambas actividades y haber un conflicto de intereses”, apuntó.