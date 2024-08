CC OO denuncia que la sanidad penitenciaria “agoniza” tras la muerte de un segundo preso en Topas en dos semanas

CC OO en el centro penitenciario de Topas (Salamanca) denunció la “grave situación” en la que se encuentran debido a que la sanidad penitenciaria “agoniza” después de la muerte de un segundo preso en apenas dos semanas. Según detallaron desde el sindicato, se trata de un interno de mediana edad que fue hallado muerto en su celda este domingo.

“La falta de recursos humanos, la deficiente atención sanitaria, el aumento de presos con patologías mentales y toxicomanías no tratadas adecuadamente, a lo que en esta época estival se unen las diferentes olas de calor, vienen generando un aumento de la conflictividad y alteración de la normal convivencia en el centro”, explicaron desde CC OO en un comunicado recogido por Ical.

Así, insistieron en que “no se dispensa una atención sanitaria adecuada”, debido a que el centro penitenciario no cuenta con subdirector médico y a que, de nueve médicos, solo se encuentran tres disponibles. Circunstancia a la que deben sumar que en la relación de puestos de trabajo no se contempla la figura del psiquiatra “a pesar de que una inmensa mayoría de internos toman medicación psiquiátrica”, denunciaron.

Con todo, desde CC OO detallaron que el personal facultativo “no quiere trabajar en las prisiones porque no es atractivo”, lo que conlleva que la “población reclusa está sin la atención médica primaria adecuada, mucha de ella con problemas de sobredosis y suicidios”. Además, informaron de que la muerte por suicidio es la primera causa de muerte no natural en España desde 2008, mientras que, en prisión, el número de suicidios es aproximadamente 20 veces mayor que entre la población en general.

Por último, el sindicato recordó el “incremento descontrolado de las agresiones” a los funcionarios y la “indefensión en el desempeño de sus labores”, tras contar un total de nueve agresiones en la prisión de Topas el pasado 2023, y que este año “siguen al alza”.