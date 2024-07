Tudanca envía un mensaje "tranquilizador" ante la "propuesta" sobre financiación de ERC: "No se llevará a cabo. No puede hacerse"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se mostró hoy convencido de que la “propuesta” de ERC sobre financiación autonómica, en relación con el pacto con el PSC para la investidura de Salvador Illa, “no se llevará a cabo". “No pasará. No puede hacerse”, dijo y añadió que además no existen mayorías suficientes para acometer una reforma “unilateral” y “parcial” del sistema. Esto, reconoció, es lo “más tranquilizador”.

En una comparecencia en las Cortes, Tudanca aseguró desde la prudencia para “no estropear" el pacto que el texto conocido es “enormemente abierto” y “matizable”, y “con un calendario de aplicación” a largo plazo: “Veremos, largo me lo fías". Además, expresó su “confianza” en el Gobierno de España, y en su presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que explicó han asegurado que “no se va a quebrar la solidaridad entre comunidades autónomas" en la reforma del sistema de financiación. ”Con eso me quedo, apostilló.

“Lo que más me tranquiliza de todo esto, es que estoy convencido de lo que esa propuesta de Esquerra Republicana no se llevará a cabo. No puede ser. No puede hacerse. No hay tampoco mayorías, y creo que eso es lo más tranquilizador de que no va a introducirse una reforma parcial del sistema de financiación, una reforma unilateral en ningún caso, en ningún momento”, dijo Luis Tudanca, quien reconoció que ayer había hablado con dirigentes de su partido, no con Salvador Illa, para conocer los detalles del preacuerdo de ERC y PSC.

Sobre los términos del pacto, autorizado ayer por la Ejecutiva Federal del PSOE, señaló que el acuerdo “está escrito” y “es lo que es”, al tiempo que admitió que algunas cuestiones no las comparte y que chocan, en línea con lo expresado por Asturias, con sus postulados, no así otros aspectos, ya que subrayó se recoge la garantía de que habrá “solidaridad”. “Yo confío”, dijo en el Gobierno e insistió en que cree “tantísimo” que “no se va a producir” lo que asegura Esquerra que ha pactado con los socialistas, porque “no es posible” y porque requiere unas mayorías parlamentarias que no hay en el Congreso de los Diputados. “No se va a producir", sentenció.

A su juicio, se está produciendo un escenario “hipotético" por parte del PP, en el marco de una “suerte de que viene el lobo” sobre la ruptura de la caja única, que nadie terminará por creer y que reiteró no contempla y que no van a “tolerar”, ni a “defender”. De hecho, afirmó que los datos avalan que “nunca se ha roto la solidaridad” por parte de este Gobierno y recordó la promesa de condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña. “¿Dónde están? No ha pasado y no sucederá”, dijo porque existe el compromiso de que si se aplica, será para todas las autonomías.

En cualquier caso Tudanca insistió en que el objetivo de su partido es “fraguar” un gobierno y un presidente no independentista y rupturista para Cataluña. “Eso es muy importante", dijo aunque no se le dé la dimensión, a su juicio, que tiene porque supone acabar con el ‘procès’, las "aventuras" de los referéndums y declaraciones de independencia ilegales y apostar por la “convivencia”, la “paz” y la “unidad” del país. Todo eso, dijo, “hoy está más cerca”, por lo que aseguró que celebrará “como el que más" y espera “hacerlo pronto” que Illa se convierta en presidente de la Generalitat de Cataluña, algo “muy bueno” para esa comunidad en su opinión, pero también para España.

Igualdad y solidaridad

“No podemos descoser por un lado, lo que cosemos por otro”, dijo Luis Tudanca, quien señaló que el PSCyL no va a defender ninguna "quiebra" de la “igualdad” y la “solidaridad” en el sistema de financiación y en el régimen común. “No hemos cambiado, ni cambiaremos de posición”, sentenció. “Seguimos en el mismo sitio”, añadió en referencia al acuerdo alcanzado con el expresidente Juan Vicente Herrera, pero también la cumbre de Santiago de Compostela, en la que participaron Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura, así como en los acuerdos parlamentarios de las Cortes autonómicas.

Asimismo, el portavoz socialista, que compareció acompañado de la portavoz de Hacienda, Rosa Rubio, aseguró que su partido está donde estuvo y donde estará “siempre”, en relación con la posición que exige una reforma por “consenso” y en el marco “multilateral" del Consejo de Política Fiscal y Financiera para el sistema de financiación, que respete además la “igualdad” y la “solidaridad territorial”. También exigió que haya más recursos para todas las comunidades y que se reconozca la “singularidad” de Castilla y León en términos de envejecimiento, despoblación y reto demográfico.