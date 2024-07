Mañueco: “Nunca en la historia de nuestro país, en tan poco tiempo, se había deteriorado tanto la imagen del Gobierno”

“Nunca en la historia de nuestro país se había deteriorado tanto la imagen del Gobierno de España y en especial del presidente del Gobierno en tan poco tiempo”. Así lo afirmó hoy el líder del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP y tras conocer la citación del presidente del jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, como testigo en el caso de presunta corrupción que afecta a su mujer, Begoña Gómez.

Fernández Mañueco dijo que “apenas hace un año que se celebraron las elecciones generales”. “Pedro Sánchez está acorralado tanto por los asuntos de corrupción en su entorno, como por los de su Partido. Ante esta situación estamos reaccionando desde España y desde el Partido Popular. Y estamos ofreciendo un modelo de Gobierno desde la moderación, desde la centralidad y desde la sensatez”.

Mañueco se limitó a mostrar su “respeto” por las decisiones judiciales: “Tengo por costumbre respetar las decisiones de los jueces, tanto si me gustan como si no me gustan y tanto si me benefician como si no me benefician”. En su opinión, lo que debe hacer Pedro Sánchez “es ir, dar explicaciones ante el juez y aclarar las cuestiones que no ha querido aclarar en otros ámbitos como el parlamentario o el de los medios de comunicación”.