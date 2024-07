Cae desplomada la torre de la iglesia de Villaturiel: amenazaba con derrumbarse desde hace meses

La torre de la iglesia de Villaturiel (León) cayó hoy desplomada, después de que en la tarde de ayer comenzase a desmoronarse por la base, y sin que haya que lamentar daños personales. El suceso, que tuvo lugar a media mañana, no pilló de sorpresa a los vecinos, debido al mal estado de la estructura, que amenazaba con derrumbarse desde hace meses. De hecho, los servicios religiosos se trasladaron tiempo atrás a la ermita del pueblo.

La zona se encontraba acordonada y vallada por el Ayuntamiento como medida de seguridad, según lo recordó el alcalde del municipio, Valentín Martínez, quien detalló que tanto técnicos municipales como de la Diócesis habían valorado el estado del inmueble, cuya restauración había reclamado el Consistorio.

Al parecer, la Diócesis tenía previsto -tras plantear una prórroga a los requerimientos municipales- iniciar este lunes una intervención en la torre. “Le habíamos insistido al Obispado que era urgente y parece que lo era. Tuvimos una reunión la semana pasada e iban a acudir mañana”, señaló el alcalde, desplazado al lugar.

También acudieron efectivos de la Guardia Civil y el párroco, que declinó pronunciarse al respecto. “Afortunadamente, no ha habido ninguna desgracia”, añadió el regidor antes de reclamar más atención para “el patrimonio que tiene la Diócesis, que es muy grande”.

La pedánea de la localidad, Victoria Orduña, trasladaba, junto a los restos de la torre, el pesar de los vecinos. “Estamos digiriendo un poco esto. Nos avisó un vecino de que se estaba cayendo y creía que no llegaría a hoy. Que la torre estuviera afectada con el tiempo y las humedades, vale, pero se podían haber hecho cosas. Estamos bastante tristes. No nos hicieron caso. Nos hemos sentido abandonados; todo son trámites y yo no pude hacer nada” lamentó antes de señalar que al menos la parte del coro de la iglesia presenta daños.

Cigüeñas

El derrumbe ha dejado sin hogar a la pareja de cigüeñas que la habitaba y a sus polluelos. Además, uno de los ejemplares tiene un ala rota. La situación se ha puesto ya en conocimiento del Servicio de Protección a la Naturaleza, Seprona, de la Guardia Civil y del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta, que desplazó a un agente medioambiental a la zona.