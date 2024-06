PSOE y UPL sacan adelante la moción proautonomía en la Diputación de León

La libertad de voto dada a los diputados socialistas permitió hoy sacar adelante en la Diputación de León la moción pro autonomía defendida por la Unión del Pueblo Leonés, sus socios de gobierno en la institución provincial. Así los 13 apoyos de PSOE y leonesistas superaron a los 11 rechazos de los representantes del PP -que hoy contaron con una representante menos- y al del diputado de Vox.

Cuatro años y medio después de que el Ayuntamiento de León abriera el proceso de debate y votación del texto que plantea “el derecho a la constitución como comunidad autónoma de la Región Leonesa”, la Diputación se suma a un apoyo mostrado hasta ahora por más de 66 municipios.

La moción debatida en sesión plenaria ordinaria, que insta a las Cortes Autonómicas a iniciar los trámites para conseguir la autonomía propia y remitir ese posicionamiento a las Cortes Generales, fue defendida por el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés en la institución, Valentín Martínez. Refleja “un derecho y una imperiosa necesidad” y pretende “dentro del marco constitucional, un pronunciamiento que sirva de acicate para que se llegue a un consenso que permita la constitución de una comunidad autónoma”.

Manifestación en apoyo de la autonomía leonesa en las puertas de la Diputación de León. / CAMPILLO - Ical

“Estamos en la casa de los pueblos y muchos ayuntamientos han decidido ya. Deberíamos no dejarles en la estacada, a los de cualquier signo político. Pero eso va en la conciencia y libertad de cada uno. A ver si tenemos la valentía de tomar la misma decisión.”, añadió antes de enumerarlos y de pedir un ejercicio de responsabilidad”.

"Va a durar nada"

El portavoz del PP, David Fernández, instó a pedir a la Universidad que elabore un informe “que diga qué tiene que hacer la Diputación para lograr un acuerdo institucional, no una moción". "Esto que pretenden son fuegos artificiales y va a durar nada. Dejen la moción encima de la mesa; hagan lo que les digo y quizá conseguiremos algo”.

“La autonomía de León es transversal y ustedes traen algo simbólico. La Diputación tiene el poder y la capacidad de instar a constituir la autonomía” recalcó ante de señalar que el texto propuesto “va en contra de León. Es testimonial. Fuegos de artificio”, manifestó antes de preguntar si se tiene en cuenta lo que puedan opinar al respecto Zamora y Salamanca.

La vicepresidenta socialista, Ana Arias, asumió la portavocía para este caso y repasó la situación de la provincia, en cuanto a población y oportunidades. “Las políticas del PP en la Comunidad han conseguido que miles de habitantes de León hayan dejado nuestra tierra. A este hecho incuestionable hay que añadir la miope postura de la Junta de negar los agravios hacia nuestra provincia, lo que ha llevado a que no exista en León un sentimiento de Comunidad. El objetivo común debe ser salvar León”, argumentó.

Manifestación en apoyo de la autonomía leonesa en las puertas de la Diputación de León. / CAMPILLO - Ical

“Aunque somos una región, no tenemos el papel que deberíamos en los centros de decisión. El PSOE entiende nuestro sentimiento y gracias a ello vamos a poder votar en libertad. León no merece batallas, merece proyectos y en eso estamos en el PSOE” manifestó antes de subrayar que “si puede servir como una advertencia seria a la Junta para que cambie las políticas de León y se empiece a reconstruir León, el Grupo Socialista de la Diputación no va a ser el responsable de que se hable alto y claro de lo que necesita nuestra provincia”, señaló sobre una decisión que contrasta con la postura anterior del partido, que en las votaciones de los municipios dio directrices para rechazarla.

El representante de Vox, Fernando Prieto Olite, preguntó si se tiene claro el modelo de autonomía pretendido y por qué no se ha llevado la moción a las Cortes de Castilla y León y antes a la propia institución provincial. “No os importa León, sino calentar el ambiente para iniciar la campaña de las próximas elecciones autonómicas. Apuesto a que el 26 de diciembre no está registrada esta propuesta en las Cortes ni se ha dado un solo paso. Como no se trata de obediencia sino de coherencia… al humo, no. No al engaño, no al enfrentamiento entre leoneses”, esgrimió.